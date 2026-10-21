به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از نمایشگاه مجسمه‌های فیگوراتیو موسی عامری‌پور اظهار کرد: آثار هنری الهام‌گرفته از نمادها و سنت‌های بومی، می‌توانند بخشی از روایت فرهنگی مردم هرمزگان را در قالبی متفاوت به مخاطبان معرفی کنند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: میراث ناملموس هرمزگان در آیین‌ها، باورها، آداب‌ورسوم، شیوه‌های زندگی و سنت‌هایی ریشه دارد که طی نسل‌ها شکل گرفته و به نسل‌های بعد منتقل شده‌اند. بازتاب این مؤلفه‌ها در آثار هنری، فرصتی برای ثبت و بازشناسی جلوه‌های هویت فرهنگی استان فراهم می‌کند.

او عنوان کرد: هنرهای تجسمی، از جمله مجسمه‌سازی، ظرفیت مناسبی برای پیوند میان میراث فرهنگی و خلاقیت هنرمندان دارند و می‌توانند مفاهیم و نشانه‌های برخاسته از فرهنگ بومی را به زبانی تازه به جامعه معرفی کنند.

شهابی خاطرنشان کرد: توجه هنرمندان به عناصر فرهنگی و سنتی منطقه، علاوه بر کمک به معرفی هویت تاریخی و فرهنگی هرمزگان، می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با ارزش‌های میراث ناملموس و ضرورت پاسداری از آن را تقویت کند.

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