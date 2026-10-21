به گزارش میراث آریا، نخستین نشست سالانه «بازخوانی آثار و آراء جواد صفی‌نژاد» به همت نشریه سرونامه با همکاری انجمن انسان‌شناسی ایران و با حمایت و میزبانی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد و هدف آن بازخوانی آثار و میراث فکری زنده‌یاد جواد صفی‌نژاد از منظر رشته‌ها و حوزه‌های مختلف پژوهشی است.

در مراسم افتتاحیه این نشست، حسین میرزائی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سخنرانی خواهد کرد. همچنین پیام‌های «ویلیام بیمن» استاد ممتاز انسان‌شناسی دانشگاه مینه‌سوتا، و «اریک هوگلاند» پژوهشگر مطالعات ایران قرائت می‌شود. سخنرانی‌های ضبط‌شده ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و علی‌اصغر سمسار یزدی، پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی هم در این برنامه پخش خواهد شد.

محمدحسین پاپلی یزدی، احمد امینی، عمران گاراژیان، نهال نفیسی، جبار رحمانی، نادر پیری اردکانی، احمد داغستانی، علی یحیائی، محمدرضا تهمک، پوریا گل‌محمدی، محمد مهدی‌زاده اردکانی، امیرحسین احمدی و مسعود قاسمی دیگر سخنرانان این نشست خواهند بود.

محورهای نشست شامل انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ اجتماعی، مطالعات روستایی و عشایری، مطالعات آب و قنات و روش‌شناسی پژوهش است. این برنامه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

جواد صفی‌نژاد، پژوهشگر و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، از چهره‌های برجسته مطالعات روستایی و عشایری و پژوهش در زمینه آب و قنات در ایران بود. او در بیش از شش دهه فعالیت علمی، درباره انسان‌شناسی روستایی، نظام‌های زراعی سنتی، بنه، قنات، شیوه‌های سنتی آبیاری، جوامع عشایری و جغرافیای انسانی ایران پژوهش کرد و آثار متعددی در این حوزه‌ها به‌جا گذاشت.

صفی‌نژاد دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ در ۹۶سالگی درگذشت.

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