به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه دو جانبه با دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، گفت: این تفاهمنامه دو جانبه با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین لزوم بهره‌مندی از ظرفیت علمی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اردبیل منعقد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: زمینه همکاری در هرسه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با دانشگاه فراهم است و انتظار داریم مطابق با مفاد تفاهمنامه اقدامات عملی از سوی دو دستگاه برنامه‌ریزی و اجرا شود.

او با تاکید بر اهمیت وجود نگاه علمی در اقدامات اجرایی، بیان کرد: نبود نگاه علمی در حوزه‌های مختلف یکی از دلایل اصلی عدم توسعه کافی است و ما با اجرای بندهای موجود در این تفاهمنامه انتظار داریم به سمت توسعه علمی در سه حوزه ماموریتی اداره کل میراث‌فرهنگی گام برداریم.

جباری ضمن اشاره به اهمیت میراث‌فرهنگی و نقش آن در جامعه، ادامه داد: جنگ اخیر نشان داد که میراث‌فرهنگی ما چه جایگاهی دارد و دشمن در حملات خود بارها تمدن ایران را نشانه گرفت در حالی که اگر به میراث‌فرهنگی بها دهیم می‌توانیم بسیاری از مشکلات اجتماعی را نیز برطرف کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: افزایش کیفیت و هوشمندسازی خدمات در حوزه گردشگری، مطالعه و بازآرایی محورهای تاریخی و حفظ هویت شهرها، اقدامات مرمتی در بناهای تاریخی و توجه به ترویج صنایع‌دستی از جمله اقداماتی است که در همکاری فی‌مابین و استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

انتهای پیام/