۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸

مأموریت پرخطر یک مأمور اطلاعات فراجا در «ناشناس»

مأموریت پرخطر یک مأمور اطلاعات فراجا در «ناشناس»

علیرام نورایی در اپیزود پنجم از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» بازی می‌کند که امشب از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش میراث آریا، پنجمین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «ناشناس» به کارگردانی محمد علیزاده و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، امشب روی آنتن شبکه یک می‌رود.

فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین، در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است.

در اپیزود پنجم این مجموعه، با عنوان «ناشناس»، داستان یکی از مأموران گمنام اطلاعات فراجا روایت می‌شود که برای شناسایی و پیدا کردن سرکرده گروهک‌ تروریستی، وارد عملیاتی پر خطر می‌شود.

علیرام نورایی، هادی شیخ‌الاسلامی، علی غابشی و هدیه حسینی‌نژاد از بازیگران این اپیزود هستند.

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کد خبر 1405072903090
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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