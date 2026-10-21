مأموریت پرخطر یک مأمور اطلاعات فراجا در «ناشناس»

به گزارش میراث آریا، پنجمین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «ناشناس» به کارگردانی محمد علیزاده و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، امشب روی آنتن شبکه یک می‌رود.

فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین، در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است.

در اپیزود پنجم این مجموعه، با عنوان «ناشناس»، داستان یکی از مأموران گمنام اطلاعات فراجا روایت می‌شود که برای شناسایی و پیدا کردن سرکرده گروهک‌ تروریستی، وارد عملیاتی پر خطر می‌شود.

علیرام نورایی، هادی شیخ‌الاسلامی، علی غابشی و هدیه حسینی‌نژاد از بازیگران این اپیزود هستند.

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