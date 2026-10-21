به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خواجه ‌بیدختی، مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی و رئیس شورای ارزشیابی هنرهای سنتی و صنایع دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان قم از تعدادی از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی این استان بازدید کرد.

بیدختی از کارگاه هنرهای چوبی گره چینی، معرق و خراطی چوب احمدی؛ کارگاه منبت چوب فیروز علیزاده؛ کارگاه تولید کیف چرم محمدی؛ آموزشگاه گلیم‌بافی علی‌بیگلو و کارگاه‌های زیورآلات سنتی قانع، دریایی، الماسی و ... بازدید به عمل آورد.

اسماعیلی دبیر شورای ارزشیابی و محمدجواد جوکاری معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این بازدیدها حضور داشتند.

زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، قرائت فاتحه بر مزار مراجع عظام تقلید و علما و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان مدفون در حرم مطهر، از دیگر برنامه‌های بیدختی در سفر به قم بود.

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