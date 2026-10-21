۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۷

بازدید مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی از کارگاه‌های صنایع‌دستی قم

بازدید مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی از کارگاه‌های صنایع‌دستی قم

مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی و رئیس شورای ارزشیابی هنرهای سنتی و صنایع دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان قم از تعدادی از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی این استان بازدید کرد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خواجه ‌بیدختی، مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی و رئیس شورای ارزشیابی هنرهای سنتی و صنایع دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان قم از تعدادی از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی این استان بازدید کرد.    

بیدختی از کارگاه هنرهای چوبی گره چینی، معرق و خراطی چوب احمدی؛ کارگاه منبت چوب فیروز علیزاده؛ کارگاه تولید کیف چرم محمدی؛ آموزشگاه گلیم‌بافی علی‌بیگلو و کارگاه‌های زیورآلات سنتی قانع، دریایی، الماسی و ... بازدید به عمل آورد.

اسماعیلی دبیر شورای ارزشیابی و محمدجواد جوکاری معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این بازدیدها حضور داشتند.

زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، قرائت فاتحه بر مزار مراجع عظام تقلید و علما و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان مدفون در حرم مطهر، از دیگر برنامه‌های بیدختی در سفر به قم بود.

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کد خبر 1405072903092
دبیر مریم قربانی‌نیا

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