همکاری تینو صالحی و آزیتا موگویی با «سه دقیقه تا پایان جهان» در ایرانشهر/ معرفی سه بازیگر

به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان» به تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی و کارگردانی تینو صالحی از نیمه آبان‌ماه در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

در نمایش «سه دقیقه تا پایان جهان» بازیگران شناخته‌شده‌ای ایفای نقش می‌کنند که به زودی معرفی خواهند شد. همچنین بازیگرانی با سابقه حضور در آثار نمایشی و پرفورمنس همچون فرید صادق، سینا باران چشمه و رضا حمزه‌پور نیز در این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند.

تینو صالحی از هنرمندان فعال عرصه تئاتر و دانش‌آموخته رشته تئاتر از دانشگاه هنر و معماری است. او تجربه همکاری با هنرمندان شاخصی را در کارنامه خود در سینما، تلویزیون و تئاتر دارد.

صالحی در مقام کارگردان، نمایش‌هایی همچون «تختی در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیک»، «مم و زین» و «نحس» را روی صحنه برده است. او همچنین در نمایش‌های متعددی از جمله «یافت‌آباد»، «خشم اژدها»، «زهرماری»، «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» و «حکومت نظامی» به‌عنوان بازیگر حضور داشته است.

از جمله تجربه‌های سینمایی او نیز می‌توان به فیلم‌های «عصبانی نیستم»، «چهارراه استانبول»، «روز صفر»، «اتاقک گلی» و «احمد» و مجموعه‌هایی همچون «مختارنامه» و «خوب بد جلف رادیو اکتیو» اشاره کرد.

آزیتا موگویی نیز در شرایطی تهیه‌کنندگی نمایش «سه دقیقه تا پائیز» را بر عهده گرفته است که پیش از این تهیه‌کنندگی نمایش‌های برجسته‌ای مانند «آئینه‌های روبرو»، «روزهای رادیو»، «گالیله»، «قصه ترانه‌های ماندگار»، «باد زرد ونگوگ» و… را در همکاری با کارگردانان شاخصی در تالار وحدت، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و کاخ سعدآباد روی صحنه برده است.

جزئیات بیشتر درباره داستان نمایش، گروه بازیگران، سایر عوامل اجرایی و زمان دقیق آغاز اجرا متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/