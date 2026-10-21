به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری چهارشنبه ۲۹ مهر۱۴۰۵ اظهار کرد: جشنواره زرشک کوهی همزمان با فصل برداشت این محصول و با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، توسعه بازار فروش محصولات محلی و بهره‌مندی اقتصادی جامعه محلی برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: این جشنواره با اجرای برنامه‌های آیینی و فرهنگی، برپایی بازارهای بومی و محلی و برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی از پل ورودی روستا تا یادمان رهبر شهید امام خامنه‌ای (ره)، در راستای افزایش نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه برگزار خواهد شد.

او با اشاره به برپایی ۲۰ غرفه در این رویداد بیان کرد: عرضه محصولات و سوغات محلی، نمایش و فروش صنایع‌دستی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و زنده‌پزی آب زرشک از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است.

قادری با تأکید بر نقش مشارکت فعال اهالی روستای اروست و جامعه محلی بخش چهاردانگه در برگزاری این رویداد ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی زمینه‌ساز رونق اقتصادی، حمایت از تولیدات بومی و توسعه برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در منطقه باشد.

جشنواره زرشک کوهی فردا پنجشنبه ۲۹ مهرماه به مدت دو روز در روستای اروست چهاردانگه ساری برپا می‌شود.

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