به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نخستین برنامه سفر خود به استان خوزستان، با حضور در یادمان شهدای شلمچه، این یادمان را زیارت و به مقام شهدای دفاع مقدس ادای احترام کرد.

یادمان شهدای شلمچه، به‌عنوان یکی از یادمان‌های شاخص دفاع‌مقدس در جنوب کشور، یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی و بخشی از حافظه تاریخی معاصر ایران است.گ، مکانی که هر ساله میزبان زائران و کاروان‌های راهیان نور از نقاط مختلف کشور می‌شود.

حضور وزیر میراث‌فرهنگی در این یادمان، آغاز برنامه‌های سفر او به خوزستان است، سفری که با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری استان، توسعه گردشگری مرزی و ارزیابی فرصت‌های تقویت تعاملات گردشگری میان ایران و عراق انجام می‌شود.

شلمچه، افزون بر جایگاه تاریخی و معنوی خود در فرهنگ دفاع مقدس، به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری با مرز عراق، از ظرفیت‌های مهم در برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری مرزی برخوردار است، موضوعی که در چارچوب برنامه‌های این سفر مورد توجه قرار دارد.

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