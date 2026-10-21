به گزارش خبرنگار میراث آریا سید امین قاسمی، سرپرست اداره‌کل با اشاره به جایگاه تاریخ شفاهی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی اظهار کرد: تاریخ شفاهی ایران، صدای زنده تاریخ و روایتگر خاطرات، تجربه‌ها و دانشی است که سینه‌به‌سینه از نسل‌های گذشته به امروز رسیده است.

وی افزود: از قصه‌های بازارهای قدیمی و آیین‌های بومی گرفته تا خاطرات استادکاران و هنرمندان سنتی، هر روایت دریچه‌ای به سوی شناخت هویت فرهنگی ایران می‌گشاید. این روایت‌ها گنجینه‌ای ارزشمند هستند که فراتر از اسناد مکتوب و بناهای تاریخی، روح زندگی ایرانی و ابعاد گوناگون فرهنگ و زیست اجتماعی مردم را بازتاب می‌دهند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با تأکید بر پیوند تاریخ شفاهی با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: ثبت، حفظ و بهره‌گیری از روایت‌های مردمی، فرصتی ارزشمند برای تبدیل خاطرات و تجربه‌های زیسته به سرمایه‌ای فرهنگی و ماندگار فراهم می‌کند.

قاسمی ادامه داد: روایت‌های مردم می‌توانند به جاذبه‌های گردشگری معنا و هویت ببخشند، زمینه معرفی بهتر فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی را فراهم کنند و با ثبت تجربه‌های استادکاران و هنرمندان، در حفظ و احیای هنرهای سنتی و جلوگیری از فراموشی آن‌ها مؤثر باشند. همچنین، انتقال این روایت‌ها به نسل جوان می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر آنان با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود را فراهم سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میراث یک سرزمین تنها به آثار و بناهایی محدود نمی‌شود که از گذشته به یادگار مانده‌اند؛ بلکه داستان‌ها، خاطرات و روایت‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که همچنان در حافظه مردم زنده‌اند. از این رو، توجه به تاریخ شفاهی و بهره‌گیری هدفمند از آن، گامی مهم در پاسداشت هویت فرهنگی و انتقال میراث ارزشمند ایران به نسل‌های آینده است.

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