برگزاری دوره تخصصی مدیریت و ارزشیابی اسناد با مشارکت واحدهای ستادی و استانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا این دوره آموزشی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان معاونت‌ها، واحدهای تخصصی، کاخ‌موزه‌ها و کارکنان ستادی و همچنین مشارکت برخط ادارات کل استانی، در سالن نوروز برگزار شد.

دوره با هدف افزایش آگاهی کارکنان درباره قوانین و مقررات اسناد ملی، ساماندهی بایگانی‌ها و تعیین تکلیف قانونی اسناد برگزار شد و آقای ایوب یتیم‌پرور، عضو کمیته مدیریت اسناد و نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی در وزارتخانه، تدریس آن را بر عهده داشت.

در آغاز این نشست، وحید ربیعی سنگلجی، مدیرکل توسعه منابع انسانی و رئیس کمیته مدیریت اسناد، بر ضرورت مدیریت اصولی و ساماندهی اسناد تأکید کرد. در ادامه، مباحث کاربردی درباره طبقه‌بندی و نگهداری اسناد، فرایند ارزشیابی، انتقال اسناد به آرشیو ملی یا امحای قانونی و نحوه تکمیل فرم‌ها و مستندات مربوط ارائه شد.

همچنین عناوین اسناد راکد دارای مجوز، شامل ۱۰۸ مجوز عمومی و اختصاصی، معرفی و بررسی شد.

در پایان، پس از پاسخ‌گویی به پرسش‌های حاضران، وحید ربیعی مدیر کل منابع انسانی از حضور و مشارکت کارکنان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره به ارتقای دانش تخصصی کارکنان و بهبود فرایندهای مدیریت و نگهداری اسناد در واحدهای ستادی و استانی کمک کند.

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