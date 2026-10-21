به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جبرئیل نوکنده روز گذشته ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در نشست ثبت ملی آثار در اهواز با ستایش کتاب «هنردستان» و با تبریک و تشکر از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان این اثر را بسیار باکیفیت و موفق دانست.

رئیس کل موزه ملی ایران گفت: بی‌تردید چنین انتشاراتی در دیگر حوزه‌های تخصصی، به‌ویژه اشاعه میراث‌فرهنگی خوزستان اثربخش و جریان‌ساز فرهنگی است.

کتاب «هنردستان» شامل ۴۸ اثر از نفیس‌ترین آثار صنایع‌دستی خوزستان است که در سال ۱۴۰۴ موفق به اخذ مُهر اصالت ملی شده‌اند. این کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی با معرفی آثار شاخص صنایع‌دستی استان، معرفی هنرمند، ویژگی اثر و شهر محل تولید در طراحی زیبا در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

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