به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده چهارشنبه ۲۹ مهر، در جلسه امضای تفاهم‌نامه‌ میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان و اصفهان با تاکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری همدان، تفاهم‌نامه همکاری میان دو استان را فرصتی برای انتقال تجربه‌های تخصصی، ارتقای توانمندی نیروی انسانی و تسریع در اجرای طرح‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه جایگاه واقعی همدان آن‌گونه که شایسته است، معرفی نشده، بیان کرد: این استان ظرفیت ایجاد تحرکی جدی در حوزه گردشگری را دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود، جایگاه برجسته‌تری در گردشگری کشور به دست آورد.

او با اشاره به اینکه حدود یک‌پنجم آثار تاریخی کشور در استان اصفهان قرار گرفته و بافت تاریخی شهر اصفهان نیز گستره قابل‌توجهی دارد، افزود: در جریان جنگ رمضان، ۲۸ بنای تاریخی اصفهان آسیب دیدند و بخش‌هایی از مجموعه‌های اداری و فرهنگی نیز از آسیب‌ها در امان نماند که در این شرایط، ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و توان اجرایی برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

کرم‌زاده با تاکید بر آمادگی اصفهان برای انتقال تجربه‌های تخصصی به همدان، اظهار کرد: ما در اصفهان تجربه‌های متعددی در حوزه مرمت، مدیریت پروژه‌ها، مسائل فنی و اجرایی و سامان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی به دست آورده‌ایم و آمادگی داریم این دانش را در اختیار همکاران همدانی قرار دهیم تا از تکرار برخی تجربه‌های پرهزینه جلوگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی موجود در این استان، افزود: همچنین آمادگی داریم امکانات، دانش استادان و کارشناسان اصفهانی را در اختیار همکاران همدانی قرار دهیم تا با اعزام گروه‌های هدفمند، دوره‌های تخصصی را برگزار کرده و ضمن کاهش هزینه‌های اسکان و آموزش، زمینه انتقال موثر دانش را فراهم کند.

او با تاکید بر اینکه هدف از تفاهم‌نامه همدان و اصفهان، استفاده متقابل از ظرفیت‌های دو استان است، اظهار کرد: اصفهان در برخی حوزه‌ها تجربه‌های بیشتری دارد و در مقابل، همدان نیز در بخش‌هایی مانند سفال، سرامیک و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، توانمندی‌های ارزشمندی دارد، بنابراین باید این ظرفیت‌ها را به یکدیگر پیوند دهیم و از تجربه‌های یکدیگر استفاده کنیم.

کرم‌زاده تصریح کرد: همچنین در زمینه معرفی هنرمندان، شناسنامه‌دار کردن آثار، برگزاری حراج آثار فاخر، توسعه گردشگری و ارتقای دانش فنی، آمادگی همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان را داریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: با رویکرد تعاملی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری جدی میان دو استان، می‌توان زمینه ارتقای عملکرد و پیشبرد برنامه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان و اصفهان را فراهم کرد.

او با اشاره به همکاری و انتقال تجارب دو استان در حوزه مرمت بناهای تاریخی، گفت: هدف این است که از طریق همکاری دو استان، دانش تخصصی و توان اجرایی نیروها توسعه پیدا کند و ظرفیت کارشناسان از سطح محدود به مجموعه‌ای گسترده‌تر از نیروهای توانمند ارتقا یابد.

کرم‌زاده با تاکید بر ضرورت مستندسازی و شناسنامه‌دار کردن آثار و محصولات صنایع‌دستی، افزود: در این راستا در اصفهان، کتابی ۳۳۰ صفحه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی درباره صنایع‌دستی استان تهیه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: این تجربه نشان می‌دهد که شناسنامه‌دار کردن آثار و معرفی دقیق هنرمندان، اقدامی ضروری برای تقویت جایگاه صنایع‌دستی است و همدان نیز می‌تواند با تدوین مجموعه‌ای جامع و به‌روز، ظرفیت‌های هنری خود را به‌صورت مستند معرفی کند.

او با تاکید بر اهمیت ثبت و مستندسازی ظرفیت‌های صنایع‌دستی همدان، اظهار کرد: باید مجموعه‌ای جامع از هنرمندان، رشته‌ها، محصولات و ویژگی‌های اصیل صنایع‌دستی استان تهیه شود، به‌گونه‌ای که اطلاعات آن کامل، به‌روز و قابل استفاده برای معرفی و توسعه بازار باشد.

کرم‌زاده با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم در صنایع‌دستی، نبود نظام موثر رتبه‌بندی و استانداردسازی در برخی رشته‌هاست، گفت: باید برای هنرمندان، سطح مهارت، سابقه فعالیت، کیفیت تولید و اصالت آثار معیارهای مشخصی تعریف شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ضرورت پیوند صنایع‌دستی با ابزارهای مالی و اعتباری گفت: یکی از برنامه‌های قابل پیگیری، صدور شناسنامه معتبر برای آثار و محصولات است، به‌گونه‌ای که این شناسنامه‌ها در آینده بتوانند در چارچوب ضوابط مالی و بانکی، برای اعتبارسنجی یا ضمانت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند. این رویکرد می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی صنایع‌دستی و حمایت موثرتر از هنرمندان کمک کند.

او با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی، اظهار کرد: هر دو استان در این زمینه با چالش‌هایی از جمله محدودیت منابع مالی، مواجه‌اند، با این حال، ظرفیت‌های دانشگاهی و کارشناسی می‌توانند در پیشبرد کار موثر باشند.

کرم‌زاده با اشاره به تبادل دانش و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در پروژه‌های موزه‌ای و تخصصی، اظهار کرد: هر استان در برخی حوزه‌های تخصصی از دانش و تجربه بیشتری برخوردار است و می‌تواند آن را در اختیار استان دیگر قرار دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین برای معرفی جاذبه‌های گردشگری همدان، گفت: پیشنهاد می‌کنم از استندهای معرفی گردشگری مجهز به کدهای پاسخ سریع (QR) در هتل‌ها، بناهای تاریخی و مراکز گردشگری استفاده شود تا گردشگران بتوانند با اسکن این کدها، به اطلاعات جامع درباره جاذبه‌های همدان، اقامتگاه‌ها، خدمات گردشگری و ظرفیت‌های شهرستان‌های استان دسترسی پیدا کنند.

او با اشاره به تجربه ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، بیان کرد: در این زمینه سامانه‌هایی برای ثبت و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده و اطلاعات صدها فرصت در آن‌ها قرار گرفته است، این تجربه می‌تواند در طراحی و تکمیل سامانه‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همدان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه محمدرضا اکبری سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌استانی، گفت: همدان و اصفهان از کانون‌های مهم تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران هستند و هر یک با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، طبیعی و هنری، جایگاه ویژه‌ای در هویت تمدنی کشور دارند.

او اضافه کرد: پیوند این ظرفیت‌ها و ایجاد زمینه برای همکاری هدفمند میان دو استان می‌تواند به تقویت جایگاه گردشگری آن‌ها در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.

اکبری افزود: نگاه ما به این تفاهم‌نامه، فراتر از امضای یک سند همکاری است، آنچه اهمیت دارد، تبدیل توافق‌ها به برنامه‌های عملیاتی، تعریف پروژه‌های مشترک و دستیابی به نتایج قابل سنجش است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان ادامه داد: اعتقاد داریم توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که ظرفیت‌های استان‌ها به‌جای فعالیت‌های پراکنده و جزیره‌ای، در قالب یک شبکه منسجم از همکاری و هم‌افزایی قرار گیرند و هر استان بتواند از دانش، تجربه، امکانات و فرصت‌های استان دیگر بهره ببرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های مکمل همدان و اصفهان در حوزه گردشگری، تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این همکاری، طراحی و تقویت مسیرها و بسته‌های مشترک گردشگری است، به‌گونه‌ای که گردشگران بتوانند با شناخت بهتر ظرفیت‌های هر دو استان، سفرهای متنوع‌تر و هدفمندتری را تجربه کنند.

اکبری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر افزایش جذابیت مقاصد، می‌تواند به افزایش مدت اقامت گردشگران، توزیع متوازن‌تر منافع اقتصادی سفر و ایجاد فرصت‌های تازه برای فعالان گردشگری، تاسیسات اقامتی، راهنمایان گردشگری و کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان ادامه داد: در حوزه میراث‌فرهنگی، تبادل تجربه‌های تخصصی در زمینه حفاظت، مرمت، مستندسازی، احیا و بهره‌برداری متناسب از آثار تاریخی اهمیت زیادی دارد.

او تصریح کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که تصمیم‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی و مستندات علمی اتخاذ شود و در کنار حفاظت از اصالت و هویت آثار، زمینه مشارکت جامعه محلی و بهره‌مندی مسئولانه از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی آن‌ها نیز فراهم شود.

اکبری با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در تکمیل زنجیره ارزش گردشگری، بیان کرد: صنایع‌دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی هر منطقه و یکی از عناصر مهم تجربه سفر است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان عنوان کرد: همکاری همدان و اصفهان در زمینه معرفی هنرمندان، تبادل تجربه‌های تولید و عرضه، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، توسعه بازار فروش و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به تقویت اقتصاد صنایع‌دستی و معرفی بهتر توانمندی‌های هنرمندان دو استان کمک کند، هدف این است که گردشگر علاوه بر بازدید از جاذبه‌ها، با هنر، فرهنگ و سبک زندگی مردم مقصد نیز ارتباط برقرار کند.

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