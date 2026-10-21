به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم نمایشگاه فرهنگی «پاکستان در گذر اعصار» عصر سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با همکاری سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تهران و مؤسسه فرهنگی اکو، با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه، شخصیت‌های فرهنگی و فعالان بخش خصوصی در محل مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

انوشیروان محسنی‌بندپی در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، گردشگری را یکی از ابزارهای مؤثر در تعمیق روابط میان ملت‌ها، تقویت تعاملات فرهنگی و گسترش همکاری‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مشترک منطقه‌ای برای توسعه گردشگری تأکید کرد.

معاون گردشگری کشور با اشاره به موقعیت راهبردی پاکستان و اشتراکات تاریخی، تمدنی و فرهنگی دو کشور اظهار کرد: پیوندهای دیرینه ایران و پاکستان، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است و می‌توان با تقویت تعاملات حرفه‌ای، تسهیل سفر و توسعه مسیرهای مشترک گردشگری، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

او همچنین بر اهمیت مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه مناسبات گردشگری تأکید کرد و گسترش همکاری میان فعالان صنعت گردشگری کشورهای عضو اکو را زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های تازه اقتصادی، افزایش تبادلات فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری در روابط منطقه‌ای دانست.

محسنی‌بندپی با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان در مسیر تقویت گفت‌وگو و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بر ضرورت استمرار تعاملات سازنده و استفاده از ظرفیت‌های مشترک کشورهای منطقه برای تحکیم روابط و پیشبرد همکاری‌های پایدار تأکید کرد.

اقبال لاهوری؛ جلوه‌ای ماندگار از پیوندهای فرهنگی ایران و پاکستان

در بخش دیگری از این مراسم، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با اشاره به شخصیت و اندیشه‌های علامه محمد اقبال لاهوری، به جایگاه این شاعر و متفکر برجسته در پیوندهای ادبی و فرهنگی ایران و پاکستان پرداخت.

او با تأکید بر نقش زبان و ادبیات فارسی در شکل‌گیری میراث فکری و ادبی شبه‌قاره، اشتراکات فرهنگی دو ملت را پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار روابط تاریخی و گسترش تعاملات فرهنگی دانست.

گردشگری سلامت؛ زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای

در حاشیه این رویداد فرهنگی، ظرفیت‌های توسعه همکاری در حوزه گردشگری سلامت نیز به‌عنوان یکی از زمینه‌های قابل توجه تعامل میان بخش خصوصی ایران و کشورهای منطقه مطرح شد؛ حوزه‌ای که با پیوند زدن توانمندی‌های پزشکی و درمانی کشور به ظرفیت‌های صنعت گردشگری، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کند.

برخورداری ایران از مراکز درمانی تخصصی، بیمارستان‌های مجهز و توانمندی‌های پزشکی در کنار ظرفیت‌های اقامتی، حمل‌ونقل و خدمات گردشگری، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری میان بیمارستان‌ها، شرکت‌های تسهیلگر گردشگری سلامت و فعالان بخش خصوصی کشورهای منطقه فراهم می‌کند.

در این چارچوب، ایجاد ارتباطات حرفه‌ای میان فعالان گردشگری سلامت ایران و پاکستان، معرفی ظرفیت‌های درمانی کشور و تسهیل تعامل میان ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی و گردشگری می‌تواند به توسعه همکاری‌های مشترک، شکل‌گیری شبکه‌های همکاری و افزایش فرصت‌های اقتصادی در این بخش کمک کند.

حضور فعالان بخش خصوصی گردشگری سلامت در چنین رویدادهایی همچنین فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در جهت توسعه ارتباطات اقتصادی و حرفه‌ای فراهم می‌آورد؛ رویکردی که می‌تواند مکمل تعاملات رسمی میان کشورها باشد و مسیر همکاری‌های پایدارتر در صنعت گردشگری را هموار سازد.

دیپلماسی فرهنگی؛ بستری برای توسعه گردشگری منطقه‌ای

نمایشگاه فرهنگی «پاکستان در گذر اعصار» با هدف معرفی میراث تاریخی و فرهنگی پاکستان و تقویت شناخت متقابل میان ملت‌ها برگزار شد. این رویداد، افزون بر نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی پاکستان، فرصتی برای تأکید بر نقش فرهنگ و گردشگری در گسترش مناسبات منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو فراهم کرد.

تقویت پیوند میان دیپلماسی فرهنگی، توسعه گردشگری و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری مؤثرتر از اشتراکات تاریخی و تمدنی کشورهای منطقه و شکل‌گیری افق‌های تازه همکاری در حوزه‌های مختلف گردشگری، از جمله گردشگری فرهنگی و سلامت باشد.

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