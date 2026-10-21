به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، در آیین استقبال از سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اهواز، ضمن خیرمقدم به وزیر و هیئت همراه، جنوب خوزستان را مقصد اصلی سفر دو روزه وزیر و یکی از کانون‌های مهم برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دریامحور عنوان کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جنوب استان اظهار کرد: ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های کرانه و پس‌کرانه، به‌ویژه در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد که با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان از آن‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استان بهره گرفت.

او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های دریانوردی و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشور دوست و همسایه، عراق، تأکید کرد و افزود: این ظرفیت‌ها باید در قالب زنجیره ارزشی جامع، هم‌افزا و یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.

موالی‌زاده ابراز امیدواری کرد: سفر دو روزه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تمرکز بر بررسی و تقویت ظرفیت‌های میراثی و توانمندی‌های کم‌نظیر گردشگری جنوب استان، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، توسعه اشتغال پایدار و شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصاد دریامحور در خوزستان شود.

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