به گزارش خبرنگار میراث آریا، کمیته تخصصی سازسازی سنتی شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی روز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در محل سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه حسین خواجه‌بیدخی دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی، استادان تراز اول رشته سازسازی سنتی میلاد کیایی، ایرج نعیمایی، محسن راسخ، یدالله گودرزی، احمد صدری، مازیار حیدری، سیدمحمد طباطبایی، کیوان طاهری و زهرا عرب‌علی‌دوستی دبیر شورا، حسین اسماعیلی نماینده معاون صنایع دستی در شورا حضور داشتند.

در این کمیته ۱۰ نفر از هنرمندان سازسازی سنتی در رشته‌های کمانچه، سه‌تار، تنبور، دایره چندضلعی، بربط و سنتور با بررسی مستندات و مدارک و مصاحبه علمی ارزیابی شدند و درجات هنری به این شرح اعطا شد: دو نفر درجه یک، شش نفر درجه دو و دو نفر درجه سه و همچنین یک نفر فرصت دفاع در جلسه آتی کمیته داده شد.

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