توسعه خرمشهر، رسالت دولت است/ گردشگری مرزی و دریایی باید به پیشران اقتصاد جنوب تبدیل شود/ ثبت ۱۲۹ اثر خوزستان در فهرست آثار ملی طی دو روز

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های سفر به استان خوزستان، در نشست هم‌اندیشی با فعالان گردشگری و صنایع‌دستی خرمشهر و آبادان که در خرمشهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و هویتی این منطقه اظهار کرد: حضور در خرمشهر، فراتر از انجام یک مسئولیت دولتی، فرصتی برای آموختن درس اخلاق، معرفت، مقاومت، شرافت و غیرت از مردمی است که در سخت‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران، از امنیت و استقلال کشور دفاع کرده‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ادای احترام به شهدای خوزستان و خرمشهر، انسجام اجتماعی و همگرایی میان مسئولان، نمایندگان، نخبگان و مردم را از مهم‌ترین سرمایه‌های استان دانست و افزود: انسجام به معنای توافق و تفاهم همه ظرفیت‌های استان برای حرکت در مسیر منافع عمومی و پرهیز از حاشیه‌هایی است که توان مدیریتی و اجتماعی را تضعیف می‌کند. این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود، زیرا پایداری در شرایط دشوار، بدون همدلی و همراهی ملی امکان‌پذیر نیست.

او با اشاره به ضرورت پاسداشت تجربه تاریخی خرمشهر تصریح کرد: تاریخ این شهر نباید فقط در محدوده روایت‌های مربوط به جنگ خلاصه شود. خرمشهر از ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و فرهنگی گسترده‌ای برخوردار است که بخش‌هایی از آن همچنان نیازمند پژوهش، مستندسازی و معرفی است. باید این میراث را به نسل‌های جدید منتقل کنیم و تجربه مقاومت، نجابت و صبوری مردم خرمشهر را در نظام آموزشی و حافظه تاریخی کشور جایگاهی شایسته ببخشیم.

گردشگری مرزی با عراق؛ فرصتی راهبردی برای اقتصاد خوزستان

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری ایران و عراق در حوزه گردشگری، توسعه گردشگری مرزی را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی خوزستان دانست و گفت: بر اساس آماری که در این نشست اعلام شد، سهم گردشگران عراقی از ورودی گردشگران خارجی کشور قابل‌توجه است و این ظرفیت می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند، به رونق اقتصادی استان‌های مرزی، به‌ویژه خوزستان، کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده میان مقام‌های دو کشور درباره توسعه مناسبات گردشگری افزود: افزایش رفت‌وآمد گردشگران میان ایران و عراق، مستلزم تسهیل تردد مرزی، تقویت زیرساخت‌های پذیرش، توسعه خدمات گردشگری و طراحی برنامه‌ای جامع برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور است.

او با تاکید بر ضرورت متناسب‌سازی سیاست‌های گردشگری با شرایط منطقه‌ای اظهار کرد: برای مدیریت این حوزه، سه وضعیت گردشگری در شرایط جنگ، ثبات و آرامش و وضعیت نه جنگ و نه صلح را مدنظر قرار داده‌ایم. در هر یک از این شرایط، باید متناسب با اقتضائات موجود، برای استمرار جریان گردشگری و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی آن برنامه‌ریزی کرد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه خوزستان مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ساحلی را در خود جای داده است، خاطرنشان کرد: این استان از ظرفیت آن برخوردار است که به یکی از کانون‌های مهم جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود اما تحقق این هدف، به برنامه‌ریزی یکپارچه، ارتقای زیرساخت‌ها، تقویت خدمات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

تصویب نظام‌نامه گردشگری سلامت؛ گامی برای سامان‌دهی همکاری‌های ملی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری سلامت را یکی از حوزه‌های دارای مزیت رقابتی برای ایران دانست و از تصویب نظام‌نامه گردشگری سلامت در دولت خبر داد.

او با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: در چارچوب این نظام‌نامه، تقسیم کار میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول، از جمله وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌بینی شده است تا فرایند پذیرش گردشگران سلامت از مبدأ تا مقصد با انسجام بیشتری دنبال شود.

صالحی‌امیری افزود: سامان‌دهی سازوکارهای پذیرش، کاهش ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی و تعیین تکلیف مسائل اجرایی و مالی مرتبط با ارائه خدمات به گردشگران سلامت، از موضوعاتی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

او با اشاره به ظرفیت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، مراکز درمانی مجهز و هزینه رقابتی خدمات پزشکی در ایران گفت: این مزیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه بازار گردشگری سلامت را فراهم کند و خرمشهر و آبادان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، باید سهم متناسبی از این ظرفیت داشته باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد کرد در برنامه‌های تخصصی و همایش‌های گردشگری منطقه، موضوع گردشگری سلامت به‌صورت مستقل بررسی شود تا زمینه شناسایی فرصت‌ها، رفع موانع و طراحی مسیرهای اجرایی برای توسعه این حوزه فراهم شود.

توسعه زیرساخت‌ها در شرایط دشوار متوقف نشده است

صالحی‌امیری با اشاره به روند اجرای طرح‌های گردشگری کشور در دوره فعالیت دولت چهاردهم گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حتی در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی، باید استمرار داشته باشد و محدودیت‌های مقطعی نباید به توقف برنامه‌های توسعه‌ای منجر شود.

او با ارائه آماری از پروژه‌های گردشگری کشور اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده در این نشست، در دو سال گذشته ۱۴۷۱ پروژه گردشگری با ارزشی بالغ بر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و ۳۰۱۷ پروژه نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت سرمایه‌گذاری در گردشگری همچنان فعال است و باید با هدایت هدفمند سرمایه‌ها، زمینه بهره‌مندی مناطق مستعد، به‌ویژه شهرهای جنوبی و مرزی، از فرصت‌های جدید اقتصادی فراهم شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های ساحلی کشور نیز گفت: گردشگری آبی و دریایی از اولویت‌های مهم وزارتخانه است. در این زمینه، با مشارکت استان‌های ساحلی، مطالعات و برنامه‌ریزی‌هایی برای شناسایی فرصت‌ها و سامان‌دهی ظرفیت‌های گردشگری در نوار ساحلی کشور انجام شده است.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت استفاده اقتصادی از سواحل جنوبی کشور تصریح کرد: خرمشهر و آبادان باید در برنامه‌های توسعه گردشگری دریایی مورد توجه قرار گیرند و مسیر سرمایه‌گذاری از این منطقه تا چابهار و مکران، با رویکردی پیوسته و مبتنی بر ظرفیت‌های هر منطقه دنبال شود.

او خاطرنشان کرد: سهم گردشگری دریایی در اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قابل‌توجه است؛ ازاین‌رو، توسعه این بخش در ایران نیز نیازمند اصلاح رویکردها، تکمیل زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های طبیعی، خدمات گردشگری و اقتصاد محلی است.

نخلستان‌های خرمشهر؛ بخشی از حافظه جمعی ایرانیان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، با اشاره به پیشنهاد ثبت نخلستان‌های خرمشهر، بر ضرورت توجه به ابعاد هویتی و تاریخی این میراث تاکید کرد و گفت: نخل در خرمشهر حامل بخشی از حافظه تاریخی و جمعی مردم این سرزمین است.

او افزود: برای مردمی که جنگ را تجربه کرده‌اند، نخلستان‌های خرمشهر با خاطره مقاومت، زندگی، رنج و پایداری پیوند خورده‌اند. از این منظر، بررسی و پیگیری ثبت این میراث باید با توجه به ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و هویتی آن انجام شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت صیانت از میراث زنده و پیوندهای آن با هویت جامعه اظهار کرد: نگاه به میراث‌فرهنگی نباید به بناها و محوطه‌های تاریخی محدود بماند، عناصر طبیعی و فرهنگی‌ای که در حافظه جمعی مردم جایگاه یافته‌اند نیز شایسته بررسی کارشناسی و حفاظت متناسب هستند.

صنایع‌دستی؛ از حمایت از تولیدکننده تا دسترسی به بازارهای جهانی

صالحی‌امیری در بخش دیگری از این نشست، صنایع‌دستی را یکی از حوزه‌های مهم اشتغال‌زایی، توانمندسازی اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهای محلی دانست و بر ضرورت تقویت زنجیره تولید تا عرضه تاکید کرد.

او با اشاره به فعالیت حدود ۶۷۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در کشور و سهم بالای زنان در این حوزه گفت: حمایت مؤثر از هنرمندان، فقط به پشتیبانی از مرحله تولید محدود نمی‌شود، دسترسی به بازار، توسعه بازارچه‌ها، تقویت بازاریابی و کاهش نقش واسطه‌های غیرضروری نیز باید در کانون سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: یکی از محورهای پیگیری وزارتخانه، توسعه ارتباط با شبکه‌های توزیع خارجی و فراهم‌کردن زمینه حضور محصولات اصیل ایرانی در بازارهای بین‌المللی است. صنایع‌دستی خرمشهر و آبادان نیز باید با اتکا به هویت فرهنگی منطقه و ظرفیت‌های تولیدی هنرمندان، از فرصت‌های این بازار بهره‌مند شوند.

او تاکید کرد: پیوند میان گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگر، رونق کسب‌وکارهای محلی و توزیع منافع اقتصادی در جامعه میزبان کمک کند، مشروط بر آنکه عرضه محصولات، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و دسترسی به بازار در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شود.

ثبت ۱۲۹ اثر خوزستان در فهرست آثار ملی طی دو روز

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی خوزستان، این استان را یکی از کانون‌های مهم میراث‌فرهنگی ایران دانست و گفت: شمار قابل‌توجه آثار ثبت‌شده ملی و جهانی در خوزستان، بیانگر عمق تاریخی و تنوع فرهنگی این منطقه است.

او در همین زمینه از ثبت ملی ۱۲۹ اثر جدید در استان خوزستان طی دو روز گذشته خبر داد و این اقدام را نشانه‌ای از ظرفیت‌های گسترده میراثی استان و ضرورت تداوم شناسایی، مستندسازی و حفاظت از این سرمایه‌ها دانست.

صالحی‌امیری افزود: بخش مهمی از ظرفیت‌های تاریخی خوزستان همچنان نیازمند پژوهش‌های میدانی، مطالعات تخصصی و معرفی مؤثر است. توسعه شناخت عمومی از این میراث، علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش گردشگری فرهنگی و افزایش فرصت‌های اقتصادی در استان باشد.

او با اشاره به آثار ثبت‌شده جهانی و ملی خوزستان خاطرنشان کرد: حفاظت از این میراث و تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی به فرصت‌های پایدار توسعه، نیازمند همکاری مستمر میان مجموعه وزارتخانه، مدیریت استان، نهادهای محلی، پژوهشگران و فعالان اقتصادی است.

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