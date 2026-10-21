به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هم‌اندیشی سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فعالان گردشگری و صنایع‌دستی آبادان و خرمشهر شامگاه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد.

این نشست با حضور وزیر و هیئت همراه، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، مصطفی مطورزاده نماینده آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان برگزار شد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده در این نشست با اشاره به ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای منطقه اظهار کرد: همه ما باید دست به دست هم بدهیم و در جهت توسعه منطقه قدم برداریم.

استاندار خوزستان با اشاره به رایزنی‌ها و تعاملات انجام‌شده برای تقویت همکاری‌های برون‌مرزی، به ظرفیت همکاری با طرف عراقی اشاره کرد و گفت: در این زمینه چندین بار گفت‌وگو و مراوده انجام شده و این تعاملات ادامه خواهد داشت. او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک نمایشگاه در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد که در ماه‌های پیشِ رو، هیئت‌هایی به خوزستان خواهند آمد و متقابلاً هیئت‌هایی از استان اعزام می‌شوند.

او با تأکید بر این‌که گردشگری باید به صورت ویژه در این منطقه شکل بگیرد، تصریح کرد: موضوع گردشگری را واقعاً می‌توانیم به صورت ویژه در این منطقه شکل بدهیم.

موالی‌زاده در ادامه به برخی فرصت‌های طبیعی و مکانی اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم، «جزیره مینو» است که کاملاً مناسب است برای اینکه تبدیل به یک قطب گردشگری شود و در کنار آن، دیگر نقاط دو سوی رودخانه نیز قابلیت تعریف بسته‌های گردشگری را دارند.

او همچنین از طرح‌هایی در حوزه اهواز یاد کرد و گفت قرار است جزئیات این طرح‌ها از سوی شهردار اهواز ارائه شود.

استاندار با جمع‌بندی ظرفیت‌های موجود تأکید کرد: ظرفیت‌های گردشگری آبی و پس‌کرانه‌ای هر دو می‌تواند برای ما در این منطقه واقعاً قابل تعریف باشد.

او در پایان ضمن قدردانی از حضور وزیر میراث‌فرهنگی در خوزستان، بر تداوم حمایت‌ها و پیگیری برنامه‌ها برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری منطقه تأکید کرد.

گفتنی است، در این نشست، فعالان فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را با محور ارتقای ظرفیت‌های گردشگری منطقه، بهبود خدمات مرزی، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مطرح کردند.

از جمله موضوعات پیشنهادی مطرح‌شده می‌توان به تعیین تکلیف حقوقی و احیای دژ و رفع موانع مالکیتی آن، بهسازی و ساماندهی ورودی مرز شلمچه با اصلاح ناهماهنگی‌های بصری، استقرار گیت‌های استاندارد پذیرش گردشگر و تفکیک تردد مسافری از تجاری، اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی، تأسیس گمرک تخصصی گردشگری برای ایجاد رویه ویژه ورود تجهیزات هتلداری، شناورهای تفریحی و اقلام گردشگری، اصلاح فرآیند کنترل گذرنامه و تردد مرزی، ساماندهی خط ساحلی، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای با هدایت اعتبارات ملی به سمت زیرساخت‌های پایدار منطقه‌ای، ساماندهی زنجیره خدمات بیماران خارجی (IPD)، ضرورت ثبت ملی نخلستان‌ها برای جلوگیری از هدررفت و همچنین مدیریت هزینه‌های بخش گردشگری به‌ویژه در حوزه هتلداری که افزایش چشمگیری داشته است، اشاره کرد.

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