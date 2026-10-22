به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزبه کردونی با اعلام این خبر اظهار کرد: نخستین کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی؛ دوره مقدماتی» از امروز صبح پنجشنبه ۳۰ مهر و جمعه یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در هتل لاله تهران برگزار می‌شود؛ رویدادی که با هدف تقویت ظرفیت‌های تخصصی وزارتخانه در مستندسازی تجربه‌های مدیریتی و سازمانی و فراهم‌کردن زمینه انتقال دانش انباشته به نسل‌های آینده مدیریت و سیاست‌گذاری طراحی شده است.

وی با اشاره به مشارکت حدود یکصد نفر از سراسر کشور در این کارگاه افزود: در چارچوب این برنامه، از هر استان سه نفر شامل نماینده تاریخ شفاهی استان، مدیر روابط‌عمومی و رئیس دفتر مدیرکل حضور خواهند داشت تا زمینه شکل‌گیری رویکردی هماهنگ، نظام‌مند و فراگیر در حوزه تاریخ شفاهی، در سطوح ستادی و استانی وزارتخانه فراهم شود.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه این کارگاه به همت دبیرخانه تاریخ شفاهی و حوزه وزارتی و با همکاری انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، شرکت توسعه گردشگری ایران و ادارات کل ستادی و استانی برگزار می‌شود، تصریح کرد: در طراحی این دوره تلاش شده است افزون بر بهره‌گیری از ظرفیت استادان و صاحب‌نظران، توانمندی‌های علمی، مدیریتی و اجرایی درون وزارتخانه نیز به‌صورت هدفمند در فرایند آموزش و پیشبرد این برنامه مشارکت داشته باشد.

کردونی ادامه داد: غلامرضا امیرخانی، سیدمحمد بهشتی و علی ربیعی از سخنرانان ویژه این کارگاه هستند و حضور آنان در کنار ظرفیت‌های تخصصی مجموعه وزارتخانه، فرصتی برای ارتقای شناخت نسبت به ابعاد نظری و عملی تاریخ شفاهی و تقویت بنیان‌های علمی این برنامه فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر جایگاه تاریخ شفاهی در رویکرد مدیریتی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ابتدای مسئولیت خود، تاریخ شفاهی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاستی مطرح کرده است. در همین راستا، با تشکیل شورای سیاست‌گذاری و دبیرخانه تاریخ شفاهی، تاکنون بیش از ۸۰ گفت‌وگو با مدیران، پیشکسوتان و صاحب‌نظران انجام شده است؛ اقدامی که بیانگر توجه به ضرورت ثبت، صیانت و ماندگارکردن تجربه‌های مدیریتی و سازمانی در این وزارتخانه است.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با تبیین کارکرد راهبردی تاریخ شفاهی خاطرنشان کرد: تاریخ شفاهی روشی برای تبدیل تجربه زیسته مدیران و کارکنان به دانش سازمانی است؛ دانشی که می‌تواند ابعاد کمتر ثبت‌شده تصمیم‌ها، چالش‌ها، فرایندها، مسیرهای طی‌شده و درس‌آموخته‌های سازمانی را آشکار و برای بهره‌برداری در آینده مستند کند.

کردونی تاکید کرد: نهادینه‌سازی تاریخ شفاهی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه انتقال تجربه میان نسل‌های مدیریتی، تقویت حافظه نهادی، جلوگیری از فراموش‌شدن دانش انباشته و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که تجربه‌های ارزشمند سازمانی، فراتر از حافظه افراد، به سرمایه‌ای مستند، قابل انتقال و ماندگار برای آینده وزارتخانه تبدیل شود.

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