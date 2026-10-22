به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی (دوره مقدماتی)، ویژه نمایندگان تاریخ شفاهی استان‌ها، مدیران روابط عمومی و رؤسای دفاتر ادارات کل استان‌ها، روزهای پنجشنبه ۳۰ و جمعه اول آبان‌ماه در هتل لاله تهران برگزار می‌شود.

در این کارگاه که با محوریت آموزش مبانی و روش‌های عملی تاریخ شفاهی و در قالب دوره مقدماتی برگزار می‌شود، غلامرضا امیرخانی، سیدمحمد بهشتی، علی ربیعی، حبیب‌الله اسماعیلی، ملایی توانی، سعید خال، علی دارابی، حسین سبطی، امین صانعی، هادی صفرنژاد، غلامرضا ظریفیان، روزبه کردونی و بهروز ندایی به‌ سخنرانی خواهند پرداخت.

این برنامه به همت دبیرخانه تاریخ شفاهی و حوزه وزارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، اداره کل پشتیبانی و رفاه، اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، اداره کل امور استان‌ها، اداره کل منابع انسانی، اداره کل حراست و شرکت توسعه گردشگری ایران برگزار می‌شود.

نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی، ویژه نمایندگان تاریخ شفاهی استان‌ها، مدیران روابط عمومی استان‌ها و رؤسای دفاتر ادارات کل استان‌ها، فرصتی برای آموزش و تبادل تجربه در زمینه ثبت، گردآوری و مستندسازی روایت‌های شفاهی فراهم می‌کند.

این کارگاه روزهای پنجشنبه ۳۰ مهر و جمعه اول آبان‌ماه در هتل لاله تهران برگزار خواهد شد.

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