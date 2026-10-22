به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، سیدرضا صالحی‌امیری در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خوزستان، از چند طرح عمرانی و زیرساختی در شهرستان خرمشهر بازدید کرد و در جریان روند اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبارات مرتبط با آن‌ها قرار گرفت.

در این بازدیدها، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و لفته دورکوندی فرماندار خرمشهر، وزیر میراث‌فرهنگی را همراهی کردند.

صالحی‌امیری در نخستین بخش از این برنامه، از هتل در دست ساخت خرمشهر بازدید کرد، پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی بخش‌خصوصی، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی رسیده است. تکمیل این طرح می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقامتی و ارتقای ظرفیت میزبانی گردشگران در منطقه کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با حضور در محل اجرای طرح بیمارستان تخصصی قلب خرمشهر، از روند پیشرفت این پروژه بازدید کرد، طرحی که در کنار کارکرد درمانی خود، می‌تواند در صورت فراهم‌شدن الزامات و ظرفیت‌های لازم، زمینه تقویت گردشگری سلامت در منطقه را نیز فراهم کند.

بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ها، میزان اعتبارات تخصیص‌یافته و ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، از محورهای این بازدیدها بود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه برنامه‌های خود در خرمشهر، با حضور در اداره‌کل بندر و دریانوردی این شهرستان، از بخش‌های مرتبط بازدید و با مدیران این مجموعه گفت‌وگو کرد. در این دیدار، ظرفیت‌های بندری و زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی منطقه مورد توجه قرار گرفت.

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