تاریخ حافظه یک جامعه و یک ملت است/ تاریخ شفاهی تاریخ انضمامی یک ملت است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا ظریفیان امروز پنجشنبه ۳۰ مهر در نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی که در محل هتل لاله تهران برگزار شد، اظهار کرد: امروز و فردا به مدت دو روز کارگاه آموزشی برگزار می‌شود که یک فرصت بسیار خوبی است که هم به لحاظ عمومی و هم به لحاظ تخصصی در این کارگاه موارد بسیار مطلوبی ارائه خواهد شد.

مسئول هماهنگی شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، افزود: این کارگاه دو روزه یک فرصت بسیار مناسب و ارزشمندی است‌ ساتید گرانقدری را داریم که در این کارگاه دو روزه موارد بسیار خوبی را ارائه خواهند کرد.

او با اشاره به اهمیت توجه به تاریخ، گفت: تاریخ را اگر از ما بگیرند قطعا راه به جایی نخواهیم برد. همان‌گونه که حافظه برای انسان اهمیت دارد، تاریخ نیز برای جامعه اهمیت فراوانی دارد و در حقیقت تاریخ حافظه من، حافظه یک جامعه و حافظه یک ملت است.

ظریفیان یادآور شد: برخی‌ها تصور می‌کنند که تاریخ علم دیروز است اما این در حقیقت یک خطای بزرگ است چرا که تاریخ علم گذشته نیست بلکه تاریخ حیات اجتماعی انسان را که مهمترین آن میراث است، بررسی می‌کند. در واقع تاریخ حیات اجتماعی انسان را در گذشته برای فهم اکنون به صورت هدفمند بررسی می‌کند. برای همین است که انسان‌ها و کشورهایی که تاریخ ندارند، تاریخ خود را تکرار می‌کنند.

مسئول هماهنگی شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد: تاریخ شفاهی، تاریخ انضمامی یک سیستم و یک ملت و جامعه است. در حقیقت تاریخ شفاهی، تاریخ زیسته یک ملت است. یکی از بزرگترین مراکزی که تاریخ شفاهی را تدوین می‌کند، دانشگاه هاروارد است لذا تدوین تاریخ شفاهی است.

او با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی دوم و سوم بر اهمیت توجه به میراث‌فرهنگی تأکید کرد و افزود: آنچه باعث تاب‌آوری ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه شد، میراث‌فرهنگی بود. تدوین تاریخ شفاهی می‌تواند باعث معرفی و تبیین هرچه بهتر میراث‌فرهنگی شود. مسئله تاریخ شفاهی باید در سراسر استان‌ها گسترش یابد.

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