به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن عصر چهارشنبه ۲۹ مهرماه اظهار کرد: جشنواره شیره‌پزان انگور کرمبست روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در روستای کرمبست شهرستان کرمانشاه برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در این رویداد بومی و فرهنگی حضور پیدا کنند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: شیره‌پزی انگور یکی از سنت‌های قدیمی و ارزشمند در مناطق روستایی استان کرمانشاه است که بخشی از دانش بومی، سبک زندگی و فرهنگ مردم این مناطق را به نمایش می‌گذارد و برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی این میراث ناملموس به گردشگران و نسل‌های جدید است.

او با اشاره به ظرفیت‌های روستای کرمبست، گفت: برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی می‌تواند زمینه معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های روستاها، رونق گردشگری روستایی و تقویت اقتصاد جوامع محلی را فراهم کند.

روشن ادامه داد: در این جشنواره، فرآیند سنتی شیره‌پزی انگور و محصولات بومی منطقه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود ظرفیت‌های فرهنگی، تولیدی و گردشگری روستا به شکلی مناسب معرفی شود.

او تأکید کرد: رویدادهای بومی و محلی زمانی می‌توانند به توسعه گردشگری کمک کنند که در کنار معرفی فرهنگ و آیین‌های منطقه، زمینه عرضه و فروش محصولات بومی و ایجاد درآمد برای جوامع محلی را نیز فراهم کنند.

روشن تصریح کرد: کرمانشاه از تنوع قابل توجهی در زمینه آیین‌ها، جشنواره‌های فصلی، محصولات کشاورزی، غذاهای محلی و صنایع‌دستی برخوردار است و حمایت از این رویدادها می‌تواند به توسعه گردشگری تجربه‌محور، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و افزایش ماندگاری گردشگران در مناطق روستایی استان کمک کند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه جشنواره شیره‌پزان انگور کرمبست فرصتی برای تجربه بخشی از فرهنگ و زندگی بومی مردم منطقه است، گفت: امیدواریم برگزاری این رویداد در معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستای کرمبست و ایجاد رونق اقتصادی برای جامعه محلی مؤثر باشد.

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