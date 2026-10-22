بررسی مشکلات ۱۱ طرح گردشگری استان اردبیل در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برگزار شد، گفت: مسائل و مشکلات یازده پروژه گردشگری استان در این جلسه بررسی و مصوباتی درخصوص حمایت از این طرح‌ها انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در جلسه امروز مشکلات پروژه‌های گردشگری با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، جهاد کشاورزی، راهداری، شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای و سایر نهادها با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

او تاکید کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ظرفیت مهمی برای حمایت از سرمایه‌گذاران است و ما در استان با همکاری مسئولان مرتبط تلاش می‌کنیم از این ظرفیت نهایت بهره‌مندی را داشته باشیم.

جباری ادامه داد: استان اردبیل با وجود ظرفیت‌های متعدد مورد توجه سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری قرار گرفته و در حال حاضر بیش از ۹۰ پروژه در سطح استان فعال هستند که به نتیجه رسیدن آنها مستلزم حمایت و رفع موانع است.

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