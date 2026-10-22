به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، عصر روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، نشستی با حضور حسین اله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و شکوه نوابی‌نژاد، رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان، اعضای هیئت‌مدیره این شبکه و کارشناسان معاونت صنایع‌دستی، در محل این سازمان برگزار شد.

حسین اله‌بداشتی در این نشست با ابراز خرسندی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های گسترده شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان، حمایت از بانوان هنرمند و فعال در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی را یکی از زمینه‌های مهم همکاری مشترک عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران اظهار کرد: امروز در این مجموعه حضور یافته‌ایم تا با شناخت ظرفیت‌های ارزشمند این شبکه مردمی، زمینه بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی را برای توسعه و ترویج صنایع‌دستی در قالب همکاری‌های شبکه‌ای فراهم کنیم.

او با اشاره به ماهیت خانواده‌محور صنایع‌دستی افزود: بخش قابل‌توجهی از هنرمندان صنایع‌دستی، بخشی از فضای منزل خود را به تولید محصولات هنری و صنایع‌دستی اختصاص داده‌اند. این ویژگی، صنایع‌دستی را به یکی از مناسب‌ترین حوزه‌های مشاغل خانگی برای توانمندسازی اقتصادی بانوان، ایجاد فرصت‌های درآمدزایی و تقویت اقتصاد خانواده تبدیل کرده است.

اله‌بداشتی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی به‌عنوان متولیان سیاست‌گذاری و حمایت، باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تخصصی به بهترین شکل استفاده کنند. تجربه نشان داده است هرجا اجرای فعالیت‌ها و رویدادها با مشارکت و نقش‌آفرینی مستقیم مردم همراه بوده، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران آموزش مهارت‌های صنایع‌دستی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی رویدادهای فرهنگی و هنری و ایجاد فرصت برای معرفی توانمندی‌های بانوان هنرمند را از جمله زمینه‌های پیشنهادی برای توسعه همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل و شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان برشمرد.

در ادامه این نشست، شکوه نوابی‌نژاد، رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان، با تشریح سوابق و ظرفیت‌های این مجموعه گفت: این شبکه فعالیت خود را از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز کرده و با بیش از سه دهه تجربه فعالیت در حوزه مشارکت‌های اجتماعی زنان، امروز ۴۸۰ سازمان مردم‌نهاد را در عضویت خود دارد.»

او افزود: در حال حاضر ۱۵ کارگروه تخصصی در این شبکه فعالیت می‌کنند که حوزه صنایع‌دستی و حمایت از توانمندی‌های هنری و اقتصادی بانوان، جایگاه قابل‌توجهی در میان فعالیت‌های آن‌ها دارد.

نوابی‌نژاد همچنین با ارائه گزارشی از توانمندی‌ها، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی شبکه، خواستار گسترش تعاملات و حمایت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران برای اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه آموزش، معرفی و حمایت از بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی شد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری دو مجموعه در زمینه توسعه آموزش‌های مهارتی، ترویج صنایع‌دستی و بهره‌گیری از توان سازمان‌های مردم‌نهاد برای گسترش فرصت‌های فعالیت اقتصادی بانوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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