۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷

تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک برای حمایت از بانوان هنرمند صنایع‌دستی استان تهران

تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک برای حمایت از بانوان هنرمند صنایع‌دستی استان تهران

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران در نشست با رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی در توسعه صنایع‌دستی و توانمندسازی اقتصادی بانوان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، عصر روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، نشستی با حضور حسین اله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و شکوه نوابی‌نژاد، رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان، اعضای هیئت‌مدیره این شبکه و کارشناسان معاونت صنایع‌دستی، در محل این سازمان برگزار شد.

حسین اله‌بداشتی در این نشست با ابراز خرسندی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های گسترده شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان، حمایت از بانوان هنرمند و فعال در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی را یکی از زمینه‌های مهم همکاری مشترک عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران اظهار کرد: امروز در این مجموعه حضور یافته‌ایم تا با شناخت ظرفیت‌های ارزشمند این شبکه مردمی، زمینه بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی را برای توسعه و ترویج صنایع‌دستی در قالب همکاری‌های شبکه‌ای فراهم کنیم.

او با اشاره به ماهیت خانواده‌محور صنایع‌دستی افزود: بخش قابل‌توجهی از هنرمندان صنایع‌دستی، بخشی از فضای منزل خود را به تولید محصولات هنری و صنایع‌دستی اختصاص داده‌اند. این ویژگی، صنایع‌دستی را به یکی از مناسب‌ترین حوزه‌های مشاغل خانگی برای توانمندسازی اقتصادی بانوان، ایجاد فرصت‌های درآمدزایی و تقویت اقتصاد خانواده تبدیل کرده است.

اله‌بداشتی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی به‌عنوان متولیان سیاست‌گذاری و حمایت، باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تخصصی به بهترین شکل استفاده کنند. تجربه نشان داده است هرجا اجرای فعالیت‌ها و رویدادها با مشارکت و نقش‌آفرینی مستقیم مردم همراه بوده، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران آموزش مهارت‌های صنایع‌دستی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی رویدادهای فرهنگی و هنری و ایجاد فرصت برای معرفی توانمندی‌های بانوان هنرمند را از جمله زمینه‌های پیشنهادی برای توسعه همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل و شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان برشمرد.

در ادامه این نشست، شکوه نوابی‌نژاد، رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان، با تشریح سوابق و ظرفیت‌های این مجموعه گفت: این شبکه فعالیت خود را از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز کرده و با بیش از سه دهه تجربه فعالیت در حوزه مشارکت‌های اجتماعی زنان، امروز ۴۸۰ سازمان مردم‌نهاد را در عضویت خود دارد.»

او افزود: در حال حاضر ۱۵ کارگروه تخصصی در این شبکه فعالیت می‌کنند که حوزه صنایع‌دستی و حمایت از توانمندی‌های هنری و اقتصادی بانوان، جایگاه قابل‌توجهی در میان فعالیت‌های آن‌ها دارد.

نوابی‌نژاد همچنین با ارائه گزارشی از توانمندی‌ها، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی شبکه، خواستار گسترش تعاملات و حمایت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران برای اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه آموزش، معرفی و حمایت از بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی شد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری دو مجموعه در زمینه توسعه آموزش‌های مهارتی، ترویج صنایع‌دستی و بهره‌گیری از توان سازمان‌های مردم‌نهاد برای گسترش فرصت‌های فعالیت اقتصادی بانوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405073003124
لیلا صدقی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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