کشف و ضبط اشیای تاریخی و ادوات حفاری غیرمجاز توسط پاسگاه انتظامی انجیره شهرستان آبدانان ایلام 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۳۰ مهرماه اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی انجیره در جریان برخورد با یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و پس از تعقیب‌وگریز، موفق به متوقف کردن خودرو شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و گردشگری ایلام گفت: در بازرسی از این خودرو، تعدادی اشیای تاریخی و ادوات حفاری کشف و ضبط شد و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند. خودروی مذکور به پارکینگ منتقل شده و موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.

او افزود: ثبت سه مورد کشف و ضبط اشیای تاریخی توسط این پاسگاه طی دو ماه گذشته، بیانگر هوشیاری میدانی، دقت عملیاتی و جدیت نیروهای انتظامی انجیره در مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی است.

شریفی در پایان، ضمن قدردانی ویژه از فرمانده انتظامی و کارکنان خدوم پاسگاه انجیره شهرستان آبدانان، تلاش‌های مؤثر این مجموعه را اقدامی ارزشمند در پاسداری از هویت تاریخی و تمدنی استان دانست و تأکید کرد: عملکرد مسئولانه و مقتدرانه نیروهای انتظامی در این حوزه، نقشی تعیین‌کننده در مقابله با سودجویان و جلوگیری از تعرض به میراث‌فرهنگی دارد و شایسته تقدیر و ارج‌گذاری است. تعامل و همکاری مستمر میان نیروی انتظامی و مجموعه میراث‌فرهنگی، پشتوانه‌ای مهم برای صیانت از این سرمایه‌های ملی و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده خواهد بود.

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