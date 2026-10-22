به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در نشست با مهدی معتمدی، معاون فضای مجازی صداوسیمای مرکز بوشهر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، آثار تاریخی و توانمندی‌های صنایع‌دستی استان تأکید کرد.

در این نشست، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر و معاونت فضای مجازی صداوسیمای مرکز بوشهر با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت.

نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و رسانه‌های دیجیتال را فرصتی مؤثر برای معرفی هرچه گسترده‌تر این ظرفیت‌ها دانست.

او همچنین بر اهمیت تولید و انتشار محتوای هدفمند، خلاقانه و متناسب با ظرفیت‌های بومی استان در فضای مجازی تأکید کرد و توسعه تعامل میان دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای را زمینه‌ساز تقویت گردشگری، معرفی هویت تاریخی و فرهنگی بوشهر و حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه برشمرد.

در ادامه این نشست، مهدی معتمدی، معاون فضای مجازی صداوسیمای مرکز بوشهر، نیز در خصوص ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی برای معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های استان و زمینه‌های همکاری مشترک در این حوزه گفت‌وگو کرد.

این نشست در راستای تقویت تعاملات بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی مؤثرتر داشته‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان بوشهر برگزار شد.

انتهای پیام/