۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲

صدور مجوز راه‌اندازی نخستین خانه صنایع‌دستی ورامین در روستای قلعه‌خواجه

صدور مجوز راه‌اندازی نخستین خانه صنایع‌دستی ورامین در روستای قلعه‌خواجه

مجوز راه‌اندازی نخستین خانه صنایع‌دستی شهرستان ورامین در روستای قلعه‌خواجه از توابع بخش جوادآباد این شهرستان صادر شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: خانه صنایع‌دستی ورامین با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و بومی منطقه و با تمرکز بر سه حوزه آموزش، تولید و فروش محصولات صنایع‌دستی راه‌اندازی می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، با اشاره به نقش خانه‌های صنایع‌دستی در توسعه کسب‌وکارهای خلاق و گسترش بازار محصولات هنری افزود: این مراکز می‌توانند به فضایی برای برگزاری رویدادهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و تولیدی و عرضه مستقیم محصولات هنرمندان تبدیل شوند و زمینه ارتباط مؤثرتر میان تولیدکنندگان و مخاطبان را فراهم کنند.

او با تأکید بر اهمیت حفظ و معرفی هنرهای سنتی و بومی منطقه اظهار کرد: راه‌اندازی این خانه صنایع‌دستی با حمایت‌های لازم می‌تواند در ایجاد اشتغال، تقویت فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر هنرهای بومی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد.

تاجیک همچنین به نقش این مراکز در توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: خانه‌های صنایع‌دستی با فراهم کردن امکان آشنایی گردشگران با هنرهای سنتی و خرید مستقیم محصولات از هنرمندان، می‌توانند به معرفی سوغات بومی و تقویت مسیرهای گردشگری منطقه کمک کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این مرکز، زمینه رونق صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستای قلعه‌خواجه بیش از پیش فراهم شود.

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کد خبر 1405073003127
لیلا صدقی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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