به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: خانه صنایع‌دستی ورامین با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و بومی منطقه و با تمرکز بر سه حوزه آموزش، تولید و فروش محصولات صنایع‌دستی راه‌اندازی می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، با اشاره به نقش خانه‌های صنایع‌دستی در توسعه کسب‌وکارهای خلاق و گسترش بازار محصولات هنری افزود: این مراکز می‌توانند به فضایی برای برگزاری رویدادهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و تولیدی و عرضه مستقیم محصولات هنرمندان تبدیل شوند و زمینه ارتباط مؤثرتر میان تولیدکنندگان و مخاطبان را فراهم کنند.

او با تأکید بر اهمیت حفظ و معرفی هنرهای سنتی و بومی منطقه اظهار کرد: راه‌اندازی این خانه صنایع‌دستی با حمایت‌های لازم می‌تواند در ایجاد اشتغال، تقویت فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر هنرهای بومی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد.

تاجیک همچنین به نقش این مراکز در توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: خانه‌های صنایع‌دستی با فراهم کردن امکان آشنایی گردشگران با هنرهای سنتی و خرید مستقیم محصولات از هنرمندان، می‌توانند به معرفی سوغات بومی و تقویت مسیرهای گردشگری منطقه کمک کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این مرکز، زمینه رونق صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستای قلعه‌خواجه بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/