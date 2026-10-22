به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۳۰ مهرماه اظهار کرد: نشست هم‌اندیشی شورای تشکل‌های صنایع‌دستی استان ایلام با حضور جمعی از پیشکسوتان، هنرمندان، صنعتگران و فعالان شاخص این حوزه در سالن جلسات هتل زاگرس ایلام برگزار شد و طی آن، اعضای هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان انتخاب شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گرپشگری و صنایع دستی ایلام با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای تقویت تشکل‌های تخصصی افزود: تشکیل این تشکل با هدف ساماندهی فعالیت‌های صنفی، تقویت انسجام میان فعالان صنایع‌دستی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثر هنرمندان در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مطالبات صنفی انجام می‌شود.

او با بیان اینکه واگذاری امور تخصصی و صنفی به فعالان این حوزه از رویکردهای مهم در توسعه صنایع‌دستی است، تصریح کرد: در این نشست، حاضران درباره اهداف، وظایف، ظرفیت‌ها و مزایای تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی به بحث و تبادل نظر پرداختند و راهکارهای تقویت جایگاه صنفی هنرمندان و صنعتگران استان مورد بررسی قرار گرفت.

شریفی ادامه داد: با توجه به استقبال فعالان واجد شرایط و تعدد متقاضیان عضویت در هیئت مؤسس، رأی‌گیری رسمی با حضور شرکت‌کنندگان و نظارت شورای تشکل‌های صنایع‌دستی برگزار شد و اعضای هیئت مؤسس انتخاب شدند تا مراحل قانونی ثبت و راه‌اندازی این تشکل پیگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام در پایان تأکید کرد: شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت هنرمندان در مدیریت امور صنفی، تقویت هم‌افزایی میان فعالان این عرصه و پیگیری منسجم‌تر مسائل و مطالبات جامعه صنایع‌دستی استان باشد.

انتهای پیام/