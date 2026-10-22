برگزاری هفته فرهنگی پردیس با محوریت معرفی هنرهای بومی و حمایت از هنرمندان و کارآفرینان محلی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پوران غندالی گفت: هفته فرهنگی پردیس با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه، تقویت همدلی اجتماعی و حمایت از هنرمندان و کارآفرینان محلی برگزار شد و فرصتی برای نمایش توانمندی‌های بومی و ایجاد فضایی پرنشاط برای شهروندان فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع.دستی شهرستان پردیس با اشاره به برنامه‌های اجراشده در شهر پردیس افزود: بوستان لاله در فاز هشت میزبان غرفه‌های فرهنگی، برنامه‌های شاد و اجرای گروه‌های موسیقی سنتی نوجوانان بود. همچنین در شهر بومهن، غرفه‌های عرضه و فروش محصولات، زمینه معرفی تولیدات و دستاوردهای کارآفرینان محلی را فراهم کردند.

او ادامه داد: شادپیمایی روستایی همراه با ساز و آواز سنتی در روستای واصفجان و برپایی غرفه‌های عرضه محصولات سنتی، اجرای موسیقی و رقص بومی در روستای گلخندان، از دیگر برنامه‌های این رویداد فرهنگی بود که با هدف پاسداشت آداب‌ورسوم و معرفی جلوه‌های فرهنگ بومی منطقه برگزار شد.

غندالی با اشاره به مشارکت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این رویداد اظهار کرد: در جریان هفته فرهنگی پردیس، ظرفیت‌های هنرمندان و کارآفرینان صنایع‌دستی شهرستان معرفی شد و رشته‌هایی همچون گیوه‌بافی، آینه‌کاری، سفال و سرامیک، میناکاری و تراش سنگ در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

هفته فرهنگی پردیس در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان، حمایت از فعالان صنایع‌دستی و تقویت مشارکت اجتماعی برگزار شد و بستری برای شناساندن هنرهای بومی و توانمندی‌های هنرمندان محلی فراهم آورد.

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