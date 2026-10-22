به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی دهاز روز گذشته چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ گفت: نشست «حافظان میراث» امروز با حضور کارشناسان پایگاه و کارشناسان یگان حفاظت در محل پایگاه برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی بوشهر افزود: در این نشست، موضوعاتی از جمله انجام گشت‌های مستمر حفاظتی، پیگیری گزارش‌های مردمی، رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته و تقویت هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی و آغاز فصل گردشگری در استان بوشهر، تصریح کرد: با توجه به ضرورت حفاظت از بناها و محدوده بافت تاریخی بوشهر در این مقطع زمانی، درباره اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم برای صیانت از آثار تاریخی و برخورد با تخلفات احتمالی تبادل نظر شد و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

دهاز در پایان تأکید کرد: استمرار همکاری میان کارشناسان پایگاه و یگان حفاظت، رسیدگی به‌موقع به گزارش‌های مردمی و افزایش نظارت‌های میدانی، از جمله اقدامات مهم در راستای حفاظت از هویت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی بافت تاریخی بوشهر است.

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