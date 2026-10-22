به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد کرمی عصر روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در ادامه رایزنی‌های مرزی و اقتصادی، به کشور عراق سفر کرد و در دیداری مشترک با سپهبد عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، استانداران میسان و دیاله و محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، به بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه و رفع موانع موجود در گذرگاه‌های مرزی پرداخت.

این دیدار با حضور سارا فلاحی و اسداله چراغی، نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد و طی آن، موضوعاتی از جمله توسعه همکاری‌های گمرکی، تسهیل صادرات و واردات، رفع مشکلات مرزی و تقویت مبادلات تجاری میان استان‌های مرزی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پیگیری بازگشایی گذرگاه مرزی چیلات در شهرستان دهلران، ایجاد بازارچه مرزی هلاله شمالی در مرز استان ایلام و استان دیاله عراق و فراهم‌سازی زمینه بازگشایی بازارچه چنگوله در آینده، از مهم‌ترین محورهای این مذاکرات بود.

همچنین، حاضران بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان دو کشور و پیگیری مسائل اجرایی و زیرساختی برای تسریع در روند بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تأکید کردند.

تداوم این رایزنی‌ها در شرایط خاص منطقه‌ای و جنگی، در راستای تقویت تعاملات مرزی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک استان ایلام و استان‌های هم‌جوار عراق ارزیابی می‌شود؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند در رونق تجارت، تسهیل تردد و تقویت پیوندهای اقتصادی دو کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

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