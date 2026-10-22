به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی امروز پنجشنبه ۳۰ مهر در نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی که در محل هتل لاله تهران برگزار شد، اظهار کرد: تدوین تاریخ شفاهی یک کار فاخر است و همه ما از این حرکت بزرگ به صورت کامل حمایت می‌کنیم. چرا که تاریخ شفاهی یک اقدام ماندگار در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: قبل از تاریخ مکتوب، تاریخ شفاهی وجود داشته چرا که از زمان پیداش بشر، گفت‌وگو و صحبت بین افراد بوده است. وظیفه دستگاهی ما حفظ تاریخ و حفظ هویت است. ما باید تاریخ و هویت را حفظ و به نسل آینده انتقال دهیم.

او اضافه کرد: در این کارگاه دو روزه خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام خواهد شد و از ابتدای آغاز به کار پروژه تاریخ شفاهی، شاهد این هستیم که گام‌های مؤثری برداشته شده است. تاریخ شفاهی اهمیت فراوانی دارد و اقداماتی که در این دوره انجام شده کاملا قابل احترام و تقدیر است.

ندایی در ادامه یا قدردانی از تلاش‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد: پروژه تدوین تاریخ شفاهی جزو کارهای ماندگار وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که با حمایت تمامی بخش‌های وزارت میراث‌فرهنگی و حمایت مدیران و کارکنان این وزارتخانه در حال انجام است.

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