به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمد بهشتی امروز پنجشنبه ۳۰ مهر در نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی که در محل هتل لاله تهران برگزار شد، خطاب به گروه تدوین تاریخ شفاهی اظهار کرد: شما در دستگاه و وزارتخانه‌ای در حال تدوین تاریخ شفاهی هستید که کار مهم این وزارتخانه حفاظت از تاریخ است و همین مسئله اهمیت کار شما را دو چندان می‌کند.

عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با طرح این پرسش که کارآیی و اهمیت تاریخ چیست؟ افزود: نباید تصور کنیم که هرچه مربوط به تاریخ است و به گذشته تعلق دارد کارایی ندارد، بلکه اگر هرآنچه که از گذشته باقی مانده باشد و ارزش جاودانگی در آن باشد، ثروت ما به حساب می‌آید.

بهشتی افزود: نمی‌توانیم از تاریخ صرف‌نظر کنیم. تاریخ در همه حال اهمیت دارد.

عضو شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، در این کارگاه که با هدف ارتقای دانش متخصصان و پژوهشگران برگزار شد، ضمن تبیین مفهوم تاریخ شفاهی، اضافه کرد: تاریخ شفاهی تنها نقل داستان نیست، بلکه بازخوانی تجربه‌های زیسته است.

او همچنین با تأکید بر اهمیت این حوزه در ساختار میراث‌فرهنگی ایران، بر ضرورت توجه ویژه به این حوزه را برای نسل‌های آینده و حفظ اصالت فرهنگ ملی، ضروری دانست.

بهشتی، در بخشی از صحبت‌های خود بر ضرورت ثبت روایت‌های انسانی تأکید کرد و گفت: برای حفظ اصالت میراث فرهنگی، باید از روایت‌های مکتوب فراتر رفت و به سراغ روایتگران تاریخ رفت.

عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تاریخ شفاهی را نه صرفاً به عنوان یک ابزار جانبی، بلکه به عنوان رکنی اساسی در حفظ میراث غیرمادی معرفی کرد.

‌بهشتی با تعریف دقیق از این حوزه، با تحلیل اهمیت این رشته در عصر حاضر، تأکید کرد بر ضرورت گذار از تاریخ رسمی به سمت تاریخ روایت‌محور تأکید کرد.

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