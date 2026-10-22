به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید امین صانعی روز پنجشنبه ۳۰ مهر در کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در هتل لاله تهران برگزار شد، در قالب پنل تخصصی «اطلاع‌رسانی و مستندسازی در شرایط بحران»، بر ضرورت «مدیریت امروز و ثبت برای فردا» تأکید کرد.

او با بازخوانی تجربیات عملی روابط‌عمومی وزارتخانه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، به تبیین الگوهای اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی و اهمیت ثبت و مستندسازی روایت‌ها پرداخت و گفت: تجلی تجربه زیسته در مدیریت بحران، دستاورد مهمی بود که روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی در جریان این دو جنگ به دست آورد.

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح الگوی اطلاع‌رسانی در شرایط بحران، سه مؤلفه «سرعت، دقت و اعتماد» را ارکان اصلی مدیریت رسانه‌ای دانست و اظهار کرد: در زمان بحران، مردم منتظر بررسی‌های طولانی نمی‌مانند و اگر در سرعت عمل کوتاهی شود، رسانه‌های غیرمسئول و اخبار جعلی فضای اطلاع‌رسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و جایگاه اطلاع‌رسانی رسمی به دفاع از ابهامات محدود می‌شود.

صانعی افزود: در عین حال، نباید از دقت غافل شد؛ چراکه سرعت بدون صحت، به ایجاد ابهام و از بین رفتن اعتماد عمومی منجر می‌شود.

او با اشاره به مأموریت دوگانه روابط‌عمومی در مدیریت بحران و صیانت از حافظه تاریخی، راهبرد اصلی این مجموعه را در دوران جنگ، «مدیریت امروز و ثبت برای فردا» عنوان کرد و گفت: در شرایط بحران، راهبرد اطلاع‌رسانی از حالت خنثی به حالت فعال تغییر می‌کند. در جنگ ۴۰ روزه نیز علاوه بر مدیریت پیام‌ها و پاسخ‌گویی به افکار عمومی، بر حفظ شواهد و مستندات تمرکز کردیم تا حافظه تاریخی این رویداد برای آیندگان حفظ شود.

بازتاب جهانی آسیب‌های جنگ به میراث فرهنگی با حضور رسانه‌ها

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت مدیریت روایت‌ها و حضور خبرنگاران در محوطه‌های تاریخی آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در این محوطه‌ها موجب شد روایت‌های کارشناسی در کنار تصاویر مستند، در رسانه‌های بین‌المللی جریان اصلی و دیگر رسانه‌های جهانی بازتاب یابد و ابعاد آسیب‌های واردشده به میراث فرهنگی ایران بیشتر دیده شود.

او با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی موفق تنها به انتشار خبر محدود نمی‌شود، افزود: رصد بازخوردها و مدیریت ابهامات پس از انتشار نیز بخشی از فرایند اطلاع‌رسانی در شرایط بحران است.

صانعی همچنین با اشاره به چالش‌های ناشی از تعدد کانال‌های موازی اطلاع‌رسانی، بر ضرورت پایبندی همه مدیران به سیاست‌های کلان وزارتخانه تأکید کرد و راستی‌آزمایی اطلاعات پیش از انتشار را وظیفه‌ای حیاتی برای جلوگیری از ایجاد ابهام و حساسیت‌های عمومی درباره میراث فرهنگی دانست.

مستندسازی همزمان با بحران برای حفظ حافظه تاریخی

او در ادامه با بازخوانی تجربیات روابط‌عمومی وزارتخانه در دوران جنگ، بر اهمیت الگوی عملیاتی «دریافت، بررسی، اولویت‌بندی و انتشار» در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: در زمان بحران، دو مأموریت را به‌صورت همزمان دنبال می‌کنیم؛ نخست، مدیریت لحظه‌ای بحران و پاسخ‌گویی به جامعه و دوم، ثبت و نگهداری مستندات، تصاویر و روایت‌های انسانی برای حفظ حافظه تاریخی.

صانعی با اشاره به ضرورت مستندسازی برای نسل‌های آینده تصریح کرد: اگر در لحظه بحران، تصاویر، اسناد و تصمیمات را ثبت نکنیم، حافظه تاریخی آن رویداد ممکن است برای همیشه از دست برود. تجربه جنگ ۴۰ روزه به ما آموخت که مستندسازی باید همزمان با وقوع حادثه انجام شود، نه ماه‌ها پس از آن.

حرکت به سمت اطلاع‌رسانی فعال و پاسخ‌گویی به افکار عمومی

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد اطلاع‌رسانی در شرایط جنگی گفت: ما به سمت اطلاع‌رسانی پرسش‌گر و تهاجمی حرکت کردیم؛ به این معنا که به‌جای انتظار برای دریافت پرسش‌ها و پاسخ‌گویی صرف به آن‌ها، خودمان برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی پیش‌قدم شدیم.

او برگزاری نشست‌های خبری با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی را از جمله اقدامات این مجموعه در این زمینه برشمرد و افزود: هدف از این اقدامات، انتقال روایتی صادقانه و کارشناسی از واقعیت‌ها به افکار عمومی در سطح جهانی بود.

صانعی در پایان بر ضرورت پیوند میان مدیریت لحظه‌ای بحران، اطلاع‌رسانی دقیق و مستندسازی تاریخی تأکید کرد و یادآور شد که ثبت به‌موقع شواهد و روایت‌ها، در کنار ارتباط فعال با رسانه‌های داخلی و خارجی، نقشی اساسی در حفظ حافظه تاریخی و بازتاب واقعیت‌های مربوط به آسیب‌های جنگ به میراث فرهنگی ایران دارد.

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