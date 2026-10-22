به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه، در نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی که صبح روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل لاله تهران برگزار شد، تبیین جهت‌گیری‌های راهبردی مدیریت و حرکت از شناخت سیاست‌ها به تغییر شیوه مدیریت را از اهداف این گردهمایی عنوان کرد.

او با تاکید بر ضرورت تفکیک و هماهنگی میان سه سطح جهت‌گیری‌های اعلام‌شده، اقدامات اجرایی و تحلیل راهبردی، اظهار کرد: حرکت از روزمرگی و پراکندگی امور به سمت حکمرانی برنامه‌محور و استان‌محور، مستلزم تعیین اولویت‌ها، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و تمرکز بر نتایج قابل سنجش است.

خال با اشاره به هشت محور مورد تاکید سیدرضا صالحی‌امیری در دو سال گذشته، حفاظت و هویت، استان‌محوری، اقتصاد گردشگری، زنجیره ارزش و پیوند سه حوزه، مشارکت‌گرایی، مردمی‌سازی، روایت و دیپلماسی و برنامه‌محوری را از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های راهبردی برشمرد و به تشریح اهمیت هر یک از این محورها پرداخت.

مدیرکل پشتیبانی و رفاه همچنین بر نقش مکمل مدیران کل دفاتر استانی، روابط عمومی و تاریخ شفاهی در تحقق اهداف راهبردی تاکید کرد و گفت: مدیران باید در برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی، هماهنگی و پاسخ‌گویی، رویکردی نتیجه‌محور داشته باشند و نقش هر بخش در پیشبرد اهداف مشخص باشد.

او با بیان اینکه روابط عمومی و تاریخ شفاهی در کنار یکدیگر می‌توانند به تحقق اهداف سازمان کمک کنند، تصریح کرد: باید از خبرمحوری به سمت مسئله‌محوری حرکت کرد و به این پرسش پاسخ داد که هر خبر چه مسئله‌ای را حل می‌کند و چه اثری در پیشبرد اهداف سازمان دارد. همچنین لازم است اثرگذاری اقدامات اطلاع‌رسانی بررسی شود و اطلاع‌رسانی یک‌سویه جای خود را به تعامل، گفت‌وگو و ارتباط دوسویه بدهد.

خال مستندسازی را یکی از کارکردهای مهم تاریخ شفاهی در سازمان دانست و بر ضرورت ثبت چالش‌ها، تجربه‌ها، درس‌آموخته‌ها و دستاوردهای افراد تاکید کرد.

به گفته او، این مستندات می‌توانند به شکل‌گیری حافظه سازمانی و تبدیل داده‌های معتبر به پژوهش‌های کاربردی کمک کنند.

او در ادامه، تبیین یک مدل اجرایی مشترک میان مدیران دفاتر استانی، روابط عمومی و تاریخ شفاهی را ضروری دانست و افزود: مدیران دفاتر باید زمینه تحقق برنامه‌ها را فراهم کنند، روابط عمومی نتایج اقدامات را روایت کند و تاریخ شفاهی نیز تجربه‌ها و آموخته‌ها را برای استفاده در آینده حفظ و مستند کند.

مدیرکل پشتیبانی و رفاه همچنین بر ضرورت ارزیابی برنامه‌ها پس از یک دوره یک‌ساله تاکید کرد و گفت: میزان موفقیت برنامه‌ها باید بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی سنجیده شود تا امکان بررسی میزان تحقق اهداف، شناسایی نقاط قوت و ضعف و اصلاح مسیر فراهم شود.

خال در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید بتوانیم سیاست‌ها را به برنامه، برنامه‌ها را به اقدام و اقدامات را به نتایج ملموس و قابل ارزیابی تبدیل کنیم؛ مسیری که تحقق آن به هماهنگی میان بخش‌های مختلف، برنامه‌ریزی منسجم و ارزیابی مستمر عملکرد نیاز دارد.

انتهای پیام/