۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در گفت‌وگو با میراث آریا:

عباس پناهی: روایت‌های شفاهی، منبعی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ ابریشم گیلان است

عباس پناهی: روایت‌های شفاهی، منبعی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ ابریشم گیلان است

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به نقش تاریخی نوغان‌داری و تجارت ابریشم در اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم این استان گفت: خاطرات نوغان‌داران، ابریشم‌کشان و بازرگانان محلی می‌تواند در بازسازی تاریخ اقتصادی و اجتماعی ابریشم گیلان و شناخت تحولات این حرفه در نسل‌های مختلف نقش مؤثری داشته باشد.

به گزارش میراث‌آریا، عباس پناهی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با تأکید بر اهمیت روایت‌های شفاهی در شناخت پیشینه تولید و تجارت ابریشم در گیلان اظهار کرد: بر اساس خاطرات و روایت‌های بازمانده از نسل‌های پیشین، نوغان‌داری از دوره قاجار تاکنون بخشی از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه بوده و در تأمین معیشت خانواده‌های روستایی نقش داشته است.

او با اشاره به جایگاه خانواده‌ها، به‌ویژه زنان، در چرخه تولید ابریشم افزود: در گذشته، پرورش کرم ابریشم در بسیاری از روستاهای گیلان رواج داشت و زنان و دیگر اعضای خانواده با نگهداری کرم‌ها، جمع‌آوری پیله و آماده‌سازی آن برای فروش، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کردند.
این پژوهشگر با بیان اینکه تجارت پیله ابریشم بخشی از مناسبات اقتصادی گیلان را شکل می‌داد، تصریح کرد: بر اساس روایت‌های محلی، بازرگانان پس از برداشت محصول، پیله‌ها را خریداری می‌کردند و بخشی از آن برای فرآوری و تجارت به شهرهای دیگر انتقال می‌یافت. این روایت‌ها همچنین از رونق بازار ابریشم و اهمیت آن در مبادلات اقتصادی گیلان در دوره قاجار حکایت دارند.

پناهی با اشاره به چالش‌های تاریخی این حرفه ادامه داد: بیماری کرم ابریشم در سده نوزدهم میلادی، موجب کاهش تولید و آسیب‌دیدن معیشت بسیاری از نوغان‌داران شد. در خاطرات نسل‌های بعد نیز تلاش برای احیای نوغان‌داری و استفاده از تخم نوغان وارداتی بازتاب یافته است؛ موضوعی که بخشی از فراز و فرودهای تاریخی این فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به تحولات نوغان‌داری در دوره‌های بعد خاطرنشان کرد: تغییر شیوه‌های تولید، کاهش شمار خانواده‌های فعال در این حرفه، دشواری‌های فروش محصول و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دیگر، در کنار تغییر سبک زندگی روستاییان، از جمله عواملی بوده‌اند که بر تداوم این سنت تأثیر گذاشته‌اند.

او در ادامه بر اهمیت ثبت و مستندسازی خاطرات فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: روایت‌های شفاهی نوغان‌داران، ابریشم‌کشان و تاجران محلی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه‌های تولید، مناسبات تجاری، نقش خانواده‌ها و تحولات معیشتی مردم فراهم کند و زمینه شناخت دقیق‌تر تاریخ اجتماعی و اقتصادی ابریشم در گیلان را به وجود آورد.

پناهی در پایان، مطالعه منابع مکتوب مرتبط با تاریخ تولید و تجارت ابریشم گیلان را نیز برای آگاهی بیشتر از پیشینه این صنعت و تحولات آن مورد توجه قرار داد.

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کد خبر 1405073003143
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر محمد آوخ

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