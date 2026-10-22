به گزارش میراث‌آریا، عباس پناهی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با تأکید بر اهمیت روایت‌های شفاهی در شناخت پیشینه تولید و تجارت ابریشم در گیلان اظهار کرد: بر اساس خاطرات و روایت‌های بازمانده از نسل‌های پیشین، نوغان‌داری از دوره قاجار تاکنون بخشی از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه بوده و در تأمین معیشت خانواده‌های روستایی نقش داشته است.

او با اشاره به جایگاه خانواده‌ها، به‌ویژه زنان، در چرخه تولید ابریشم افزود: در گذشته، پرورش کرم ابریشم در بسیاری از روستاهای گیلان رواج داشت و زنان و دیگر اعضای خانواده با نگهداری کرم‌ها، جمع‌آوری پیله و آماده‌سازی آن برای فروش، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کردند.

این پژوهشگر با بیان اینکه تجارت پیله ابریشم بخشی از مناسبات اقتصادی گیلان را شکل می‌داد، تصریح کرد: بر اساس روایت‌های محلی، بازرگانان پس از برداشت محصول، پیله‌ها را خریداری می‌کردند و بخشی از آن برای فرآوری و تجارت به شهرهای دیگر انتقال می‌یافت. این روایت‌ها همچنین از رونق بازار ابریشم و اهمیت آن در مبادلات اقتصادی گیلان در دوره قاجار حکایت دارند.

پناهی با اشاره به چالش‌های تاریخی این حرفه ادامه داد: بیماری کرم ابریشم در سده نوزدهم میلادی، موجب کاهش تولید و آسیب‌دیدن معیشت بسیاری از نوغان‌داران شد. در خاطرات نسل‌های بعد نیز تلاش برای احیای نوغان‌داری و استفاده از تخم نوغان وارداتی بازتاب یافته است؛ موضوعی که بخشی از فراز و فرودهای تاریخی این فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به تحولات نوغان‌داری در دوره‌های بعد خاطرنشان کرد: تغییر شیوه‌های تولید، کاهش شمار خانواده‌های فعال در این حرفه، دشواری‌های فروش محصول و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دیگر، در کنار تغییر سبک زندگی روستاییان، از جمله عواملی بوده‌اند که بر تداوم این سنت تأثیر گذاشته‌اند.

او در ادامه بر اهمیت ثبت و مستندسازی خاطرات فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: روایت‌های شفاهی نوغان‌داران، ابریشم‌کشان و تاجران محلی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه‌های تولید، مناسبات تجاری، نقش خانواده‌ها و تحولات معیشتی مردم فراهم کند و زمینه شناخت دقیق‌تر تاریخ اجتماعی و اقتصادی ابریشم در گیلان را به وجود آورد.

پناهی در پایان، مطالعه منابع مکتوب مرتبط با تاریخ تولید و تجارت ابریشم گیلان را نیز برای آگاهی بیشتر از پیشینه این صنعت و تحولات آن مورد توجه قرار داد.

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