به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، در آیین شکرانه برداشت خرما در شهرستان شادگان، با تاکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه این شهرستان در نقشه گردشگری ایران، گفت: شادگان می‌تواند قطب گردشگری ایران و منطقه باشد اما تحقق این هدف با سخنرانی، نصب بنر و شعار امکان‌پذیر نیست، بلکه به برنامه جامع، تعریف پروژه‌های مشخص، حرکت گام‌به‌گام و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

او با اشاره به پیوند عمیق خود با مردم شادگان و شناخت دیرینه از فرهنگ و سنت‌های این منطقه، بزرگ‌ترین سرمایه این شهرستان را در نجابت، کرامت، سخت‌کوشی و فرهنگ غنی مردم آن دانست و تصریح کرد: توسعه پایدار شادگان باید بر پایه همین سرمایه انسانی و هویت فرهنگی شکل بگیرد.

سرمایه انسانی؛ مزیت راهبردی شادگان در مسیر توسعه

صالحی‌امیری در بخش آغازین سخنان خود، با ابراز ارادت به مردم شادگان، اظهار کرد: خارج از همه پروتکل‌های اداری، شادگان را دوست دارم و مردم آن را بیش از این سرزمین دوست دارم. به اعتقاد من، بزرگ‌ترین فرصت شادگان، مردمان نجیب، کریم و سخت‌کوش این دیار هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تداوم حیات فرهنگی و اجتماعی شادگان در کنار تحولات گسترده صنعتی و اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که بخش‌هایی از جغرافیای ایران با شتاب به سمت صنعتی‌شدن حرکت کرده‌اند، شادگان همچنان با طبیعت زنده، نخلستان‌های استوار، تالاب ارزشمند، کشاورزی پویا و فرهنگ ریشه‌دار خود، ظرفیتی ممتاز برای توسعه مبتنی بر طبیعت و هویت محلی در اختیار دارد.

او با تاکید بر ضرورت بازشناساندن این ظرفیت‌ها به جامعه ایرانی و مخاطبان بین‌المللی، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم تصویر واقعی و زیبای شادگان را به مردم ایران و جهان معرفی کنیم، در سال‌های پیش‌رو می‌توانیم شاهد شکل‌گیری تصویری تازه از این شهرستان در ذهن گردشگران و سرمایه‌گذاران باشیم زیرا بخشی از تقاضای گردشگری امروز، متوجه طبیعت بکر، فرهنگ اصیل و تجربه زیست در کنار مردمانی مهمان‌نواز است.

صالحی‌امیری بر همین اساس، معرفی شادگان را نیازمند روایتی منسجم از طبیعت، فرهنگ، تاریخ، هنر، ادبیات، خوراک، پوشاک، صنایع‌دستی و شیوه زندگی مردم آن دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای بازتاب این مؤلفه‌ها تأکید کرد.

تالاب شادگان؛ ظرفیتی برای بازتعریف آینده گردشگری منطقه

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های تالاب شادگان و دیگر جاذبه‌های طبیعی این شهرستان، بر ضرورت تدوین طرحی جامع برای توسعه گردشگری تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های طبیعی شادگان باید در قالب یک برنامه مشخص، با تعریف پروژه‌های قابل اجرا و ایجاد زیرساخت‌های متناسب، به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

او با بیان اینکه معرفی جاذبه‌ها به‌تنهایی برای شکل‌گیری مقصد گردشگری کافی نیست، افزود: باید با مجموعه هتل‌ها، آژانس‌های گردشگری و فعالان صنعت سفر وارد تعامل شویم تا شادگان در سبد مقاصد گردشگری ایران قرار گیرد. این هدف مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، معرفی حرفه‌ای جاذبه‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش‌خصوصی است.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به سیاست‌های اقتصاد دریامحور و برنامه‌های تدوین‌شده برای توسعه گردشگری در استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور، بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های آبی و طبیعی شادگان با برنامه‌های توسعه گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی و وقفه ایجادشده در روند توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی، بر ضرورت آمادگی برای اجرای برنامه‌ها پس از عبور از شرایط دشوار کنونی تاکید کرد و گفت: انسجام، همدلی و همراهی ملی، در کنار توجه به مطالبات مردم، از اولویت‌های اساسی کشور است.

نخستین همایش سرمایه‌گذاری شادگان؛ از معرفی فرصت‌ها تا اجرای پروژه‌ها

صالحی‌امیری یکی از ضرورت‌های فوری توسعه شادگان را فراهم‌کردن مقدمات حضور مؤثر سرمایه‌گذاران دانست و از مسئولان محلی خواست با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری نخستین همایش سرمایه‌گذاری این شهرستان را فراهم کنند.

او با تاکید بر اینکه دعوت از سرمایه‌گذاران باید بر پایه فرصت‌های روشن و بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری صورت گیرد، تصریح کرد: پیش از برگزاری چنین همایشی، لازم است ظرفیت‌ها شناسایی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی و پروژه‌های اولویت‌دار تعریف شوند تا سرمایه‌گذاران با شناخت روشن از فرصت‌ها و الزامات فعالیت اقتصادی وارد منطقه شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: اگر سرمایه‌گذاری در حاشیه تالاب، ظرفیت‌های گردشگری و زیرساخت‌های آبی با رعایت الزامات محیط‌زیستی شکل بگیرد، می‌تواند بر آینده اقتصادی شهرستان، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد.

او تاکید کرد: مسیر توسعه شادگان نباید به طرح موضوع ظرفیت‌ها محدود بماند، بلکه لازم است هر ظرفیت در قالب پروژه‌ای تعریف‌شده، دارای مسئولیت مشخص و برخوردار از برنامه اجرایی دنبال شود.

توسعه شادگان نیازمند تقسیم کار ملی و برنامه‌ای فرابخشی است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی شادگان، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع با مشارکت دستگاه‌های مختلف دولت تاکید کرد و گفت: راه عبور از چالش‌های موجود، تدوین برنامه‌ای مدون است تا هر دستگاه، متناسب با مسئولیت و مأموریت خود، بداند چه اقداماتی باید انجام دهد.

او با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد شهرستان، بر لزوم هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای حمایت از تولید و رفع مسائل این بخش تاکید کرد و افزود که مسائل و ظرفیت‌های منطقه را در سطح دولت پیگیری خواهد کرد.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به نمایشگاه محصولات و تولیدات محلی در حاشیه آیین شکرانه برداشت خرما، این رویداد را نشانه‌ای از اراده فعالان منطقه برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی دانست و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان محلی تاکید کرد.

صیانت از هویت فرهنگی؛ بنیان توسعه پایدار شادگان

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ، تاریخ، تمدن، شعر، ادبیات، هنر، خوراک، پوشاک و صنایع‌دستی شادگان را بخشی از سرمایه‌های ماندگار این شهرستان دانست و بر ضرورت حفاظت از این ارزش‌ها در فرایند توسعه تاکید کرد.

او با اشاره به نقش بزرگان، پیشکسوتان، شیوخ و نخبگان در انتقال میراث‌فرهنگی به نسل‌های جدید، پاسداشت سنت مهمان‌نوازی و احترام به سرمایه‌های اجتماعی را از الزامات حفظ هویت منطقه برشمرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به ظرفیت رسانه ملی در معرفی فرهنگ‌های محلی، بر اهمیت بازنمایی شایسته آداب، سنن و ویژگی‌های فرهنگی شادگان و دیگر شهرهای خوزستان تاکید کرد و یادآور شد که معرفی این منطقه باید در کنار روایت آبادان و خرمشهر به‌عنوان نمادهای مقاومت و ایستادگی مردم ایران دنبال شود.

همبستگی ملی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم؛ اولویت دولت

صالحی‌امیری در ادامه سخنان خود، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی جامعه، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، همدلی و همراهی مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت: دولت با وجود همه مشکلات، در کنار مردم قرار دارد و باید برای رفع موانع، کاهش دشواری‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه تلاش کند.

او با عذرخواهی از مردم بابت فشارهای ناشی از گرانی و تورم، ابراز امیدواری کرد که کشور با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و حفظ همبستگی، از شرایط دشوار عبور کند و زمینه برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی خوزستان در هویت ملی ایران، بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای شادگان، تاکید کرد و گفت: مردم این منطقه با ایثار و فداکاری خود در حفظ امنیت و استقلال کشور نقشی ماندگار داشته‌اند.

صالحی‌امیری در پایان، با قدردانی از مردم شادگان و مسئولان محلی، بر پیگیری مسائل این شهرستان در سطح دولت تاکید کرد و گفت: ما هیچ شأنی جز خدمت به مردم نداریم.

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