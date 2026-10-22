به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده چهارشنبه ۲۹ مهرماه با همراهی محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، از تعدادی از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری همدان از جمله آرامگاه بوعلی‌سینا و مخزن امن اشیای موزه منطقه‌ای غرب کشور بازدید کرد.

کرم‌زاده در حاشیه این بازدید، مخزن امن موزه منطقه‌ای غرب کشور را یکی از طرح‌های مهم موزه‌ای عنوان کرد و گفت: این پروژه از ظرفیت قابل‌توجهی برای معرفی آثار تاریخی و فرهنگی و بازنمایی پیشینه تمدنی غرب کشور برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان ادامه داد: توجه به زیرساخت‌های تخصصی نگهداری آثار تاریخی از جمله مخازن امن از الزامات صیانت اصولی از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی کشور به شمار می‌رود که در مخزن امن موزه منطقه‌ای غرب کشور مورد توجه قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: استان همدان با برخورداری از پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، آثار و محوطه‌های باستانی، بناهای تاریخی و جاذبه‌های متنوع گردشگری، از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی برخوردار است و بهره‌گیری موثر از این ظرفیت‌ها، در کنار حفاظت از اصالت آثار و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند به ارتقای جایگاه استان در گردشگری کشور کمک کند.

این بازدید در چارچوب آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری همدان انجام شد و مخزن امن موزه منطقه‌ای غرب کشور، به‌عنوان یکی از محورهای مهم برنامه، مورد بازدید قرار گرفت.

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