به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی پاشایی پنجشنبه ۳۰ مهر اظهار کرد: جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات از محل منابع تفاهم‌نامه میراث‌فرهنگی و بنیاد علوی با حضور کارشناس بنیاد علوی و جمعی از متقاضیان تسهیلات در سالن جلسات نمایندگی میراث‌فرهنگی لالجین برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با نحوه تشکیل پرونده، مراحل دریافت تسهیلات، شرایط بازپرداخت و روند بازدیدهای موردنیاز بررسی و توضیحات لازم به متقاضیان ارائه شد.

او با اشاره به استقبال متقاضیان از تسهیلات حمایتی در سال‌جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۲۰۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات به مبلغ تقریبی ۸۰ میلیارد تومان به این نمایندگی درخواست ارائه کرده‌اند.

پاشایی تصریح کرد: پیگیری و تامین تسهیلات موردنیاز متقاضیان از محل منابع بنیاد برکت، بنیاد علوی و منابع اختصاص‌یافته به حوزه میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار دارد و پرداخت تسهیلات با استفاده از این منابع، متناسب با سازوکارها و مراحل مربوط، پیگیری خواهد شد.

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