حضور ۴۲۲ خودروی کمپر و حدود ۷۰۰ گردشگر از سراسر کشور در روستای گردشگری ریاب گناباد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفضل حکیم پور امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ در دیدار و گفت‌وگو با گردشگران و کمپرداران گروه «من با تو سفر» با تأکید بر اهمیت شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات گردشگران اظهار کرد: حضور گردشگران از نقاط مختلف کشور در گناباد، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان و تقویت گردشگری داخلی است و باید از تجربه‌های آنان برای شناسایی نیازها و بهبود خدمات گردشگری بهره گرفت.

فرماندار و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گناباد با اشاره به پیشنهاد احداث کمپ‌سایت گردشگری در گناباد افزود: ایجاد فضای مناسب برای استقرار کمپرها و ارائه خدمات مورد نیاز این گردشگران، موضوعی قابل توجه در برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری شهرستان است. چنین مجموعه‌ای می‌تواند علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز کمپرسواران، زمینه حضور بیشتر گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری را فراهم کند.

حکیم‌پور بر ضرورت انتقال تجربیات گردشگران به مدیران شهرستان تأکید کرد و گفت: افرادی که با خودروهای کمپر به مناطق مختلف کشور سفر می‌کنند، از نزدیک با امکانات، نیازها و ظرفیت‌های مقصدهای گردشگری آشنا هستند؛ بنابراین، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان می‌تواند در برنامه‌ریزی برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی گناباد تصریح کرد: تمدن کهن کاریزی، قنات جهانی قصبه، جاذبه‌های تاریخی، صنایع‌دستی و روستاهای گردشگرپذیر، سرمایه‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری شهرستان به شمار می‌روند. معرفی مؤثر این ظرفیت‌ها، در کنار ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیاز گردشگران، می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان محلی را فراهم کند.

هم‌چنین امان الله نوروزی سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد گفت: در این دیدار، ایجاد کمپ‌سایت گردشگری در گناباد به‌عنوان یکی از مطالبات مطرح‌شده از سوی گردشگران کمپرسوار، مورد توجه قرار گرفت؛ مطالبه‌ای که پاسخ‌گویی به آن می‌تواند زمینه میزبانی بهتر از گردشگران و تقویت جایگاه شهرستان در گردشگری داخلی را فراهم کند.

او افزود: این رویداد با حضور ۴۲۲ خودروی کمپر و حدود ۷۰۰ گردشگر از سراسر ایران برگزار شد و با اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری، نشاط‌آفرین و ورزشی و برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و بومی شهرستان گناباد فراهم آورد.

نوروزی تصریح کرد: در جریان گفت‌وگوی مستقیم فرماندار با کمپرداران، گردشگران با اشاره به نیازهای این شیوه از سفر، احداث کمپ‌سایت مجهز و استاندارد در گناباد را به‌عنوان یکی از مطالبات خود مطرح کردند، ایجاد فضای مناسب برای استقرار خودروهای کمپر و برخورداری از امکانات و خدمات مورد نیاز، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند کیفیت میزبانی از این گروه از گردشگران را ارتقا دهد و زمینه حضور دوباره آنان و دیگر گردشگران را فراهم سازد.

در ادامه این برنامه، گردشگران از بخش‌هایی از روستای تاریخی و گردشگری ریاب و غرفه‌های صنایع‌دستی بازدید کردند و با جلوه‌هایی از فرهنگ، هنر و توانمندی‌های بومی منطقه آشنا شدند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز در ایجاد فضایی بانشاط و تقویت تعامل میان گردشگران و جامعه محلی نقش داشت.

در این برنامه معاون فرمانداری، شهردار گناباد، مسئولان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد و جمعی از فعالان گردشگری شهرستان، با حضور در جمع گردشگران گروه «من با تو سفر» در روستای تاریخی و هدف گردشگری ریاب، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این رویداد، با گردشگران و کمپرداران به گفت‌وگو پرداختند.

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