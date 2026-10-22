۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰

ربیعی: تاریخ شفاهی، ضرورتی برای شناخت امروز و انتقال تجربه‌ها به نسل‌های آینده است

ربیعی: تاریخ شفاهی، ضرورتی برای شناخت امروز و انتقال تجربه‌ها به نسل‌های آینده است

وحید ربیعی، مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی (دوره مقدماتی)، با تأکید بر اهمیت ثبت تجربه‌های انسانی و انتقال آن به نسل‌های آینده، تاریخ شفاهی را از پیش‌نیازهای اساسی شناخت شرایط امروز دانست و اخلاق‌مداری را عاملی مهم در رفع بسیاری از مشکلات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی (دوره مقدماتی) امروز در هتل لاله برگزار شد.

وحید ربیعی مدیر کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ضرورت و اهمیت تاریخ شفاهی یکی از پیش نیازهای اساسی برای فهم شرایط امروز است.

او با اشاره به منابع انسانی نیز گفت: معتقدم بالاتر از  شخصیت انسان شخصیت دیگری نیست و باید انسان را گرامیداشت. تاریخ شفاهی نیز گرداوری می شود تا برای آیندگان و نسل های بعدی قابل استفاده باشد.

او ادامه داد: یکی از وظایف ما در اداره کل توسعه منابع انسانی، آموزش است و آموزش می تواند در ادامه مسیر ما تاثیرگذار باشد و کمک های فراوانی به دوستان کند.

او ضمن تشکر از همکاران در اداره کل منابع انسانی گفت: با هماهنگی این عزیزان و تجربه ای که دارند می توان به اهداف  مورد نظر رسید.

ربیعی با اشاره به پیام ارسالی از سوی دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پیرو این پیام، اخلاق مهم ترین موضوع است و اگر اخلاق وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات ما مرتفع می شود.

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کد خبر 1405073003152
محمد آوخ
دبیر محمد آوخ

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