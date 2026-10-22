به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد رشیدی، مشاور معاون صنایع‌دستی کشور و مسئول پیگیری دستورالعمل اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای، ۲۹ مهرماه در جلسه هماهنگی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: از مجموع ۴۰۰ رشته صنایع‌دستی در جهان، ۲۹۹ رشته در ایران اسلامی وجود دارد و کشورمان از نظر تنوع صنایع‌دستی رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده است؛ اما این ظرفیت عظیم باید به مرحله برندسازی رسیده و زمینه صادرات آن به‌طور جدی فراهم شود.

مشاور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به وجود متولیان متعدد در حوزه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از چالش‌های این بخش، افزود: قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل انجمن‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های حرفه‌ای را در اولویت قرار داده است و ایجاد تشکل مردمی به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

رشیدی با بیان اینکه انجمن‌ها باید صدای واقعی هنرمندان باشند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده صدای صنایع‌دستی کمتر به گوش برسد، نبود تشکل‌های حرفه‌ای ملی منسجم است، با ایجاد این تشکل‌ها، عموم علاقه‌مندان در امور این حوزه مشارکت خواهند داشت و این مشارکت حداکثری سبب توسعه و بالندگی صنایع‌دستی خواهد شد، همچنین ۱۶ استان اولی که تشکل‌های حرفه‌ای را تاسیس کنند، در ادامه می‌توانند به انتخابات تشکل‌های حرفه‌ای ملی راه پیدا کنند.

در این راستا، ریتا خضرزاده، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در بخش هنرهای سنتی و صنایع‌دستی گفت: آذربایجان غربی با داشتن پیشینه کهن و هنرمندان مستعد، از قطب‌های مهم صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود و ایجاد تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای می‌تواند نقش به‌سزایی در رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند بازاریابی و حمایت واقعی از فعالان این عرصه ایفا کند.

او افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی استان با تمام توان از تشکیل و فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های حرفه‌ای حمایت می‌کند تا زمینه شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد هنر و صنایع‌دستی در منطقه فراهم شود.

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