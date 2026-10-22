به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به برگزاری همایش سرمایه‌های اجتماعی تربت جام در برنامه ترکیبی موسیقی مقامی و بازی‌های آئینی شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهر ماه در محل مجموعه فرهنگی ـ تاریخی رباط جام به اجرا در آمد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: در این رویداد که با حضور صدها نفر از خانواده‌ها، علاقه‌مندان و فعالان گردشگری برگزار شد، هنرمندان موسیقی مقامی و بازی‌های آیینی برنامه‌های گروهی را اجرا کردند که علاوه بر نمایش جلوه‌های از میراث ناملموس، فرصت‌های جدید برای گردشگری فرهنگی منطقه فراهم کردند.



او یادآور شد: در این رویداد گردشگری گروه‌های هنری محلی تربت جام، مقام‌های الله مدد و اشترخجو و گروه نوای خراسان موسیقی هراتی را اجرا کردند که پایان این برنامه، نمایشی از بازی های آئینی بود.

اولین همایش سرمایه های اجتماعی تربت جام در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با حضور جمعی از شخصیت‌های اثرگذار تربت جامی ملی و مقیم در کشورهای دیگر، در محل دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه وحدت برگزار می‌شود.

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