به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد آریایی‌نژاد پنجشنبه ۳۰ مهرماه در هفتمین نشست هماهنگی برگزاری همایش ملی کریم‌خان زند با تاکید بر ضرورت تعیین اهداف کلان و خرد همایش، معرفی کریم‌خان زند به‌عنوان پادشاهی عادل و وکیل‌الرعایا را از محورهای اصلی این رویداد دانست و بر لزوم معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری ملایر در کنار این موضوع تأکید کرد.

در ادامه احد آزادی‌خواه دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس، با اشاره به جایگاه کریم‌خان زند در تاریخ و هویت فرهنگی ملایر، از همکاری دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه قدردانی کرد و خواستار استفاده از نمادهای شاخص شهرستان، از جمله ظرفیت‌های تاریخی نوشیجان، در طراحی پوستر و هویت بصری همایش شد.

او بر ضرورت آغاز جریان رسانه‌ای با محوریت کریم‌خان‌شناسی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و شناسایی رویدادها و روایت‌های تاریخی جذاب می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر ملایر و کمک به رونق اقتصادی و گردشگری شهرستان باشد.

آزادی‌خواه با اشاره به اهمیت بخش زند به‌عنوان زادگاه کریم‌خان زند، بر ضرورت اجرای برنامه‌ای فاخر و ویژه در این بخش تأکید کرد و خواستار شناسایی ظرفیت‌های محلی و استفاده از توانمندی‌های فرهنگی و تاریخی منطقه شد. همچنین توجه ویژه به مجموعه تاریخی نوشیجان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در برنامه‌های مرتبط با همایش از دیگر محورهای مورد تأکید بود.

در ادامه سعید کتابی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر پیگیری دریافت کد ISC با محوریت اداره میراث‌فرهنگی و همچنین تسریع در روند صدور حکم استاندار تاکید کرد.

ابراهیم جلیلی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ملایر نیز با اشاره به جلسات پیشین و اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت تسریع در روند برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

تشکیل گروه هماهنگی کمیته علمی در پیام‌رسان بله، طراحی وب‌سایت، پوستر و نشان همایش، پیگیری دریافت کد اختصاصی ISC، صدور حکم استاندار و آغاز فراخوان و تبلیغات از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود. همچنین طراحی پوستر همایش با استفاده از نمادهای شاخص ملایر، پیگیری مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، آغاز فضاسازی رسانه‌ای، شناسایی و برقراری ارتباط با پژوهشگران و افراد تاثیرگذار در حوزه مطالعات کریم‌خان زند و بررسی آمادگی مراکز اقامتی و هتل‌های شهرستان برای میزبانی از مهمانان، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و پیگیری حمایت‌های مالی و اجرایی برای برگزاری این رویداد تاکید شد.

در پایان، حاضران بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه برای برگزاری مطلوب همایش و معرفی هرچه بهتر میراث تاریخی و فرهنگی دوره زندیه تأکید کردند.

برگزاری این همایش می‌تواند فرصتی ارزشمند برای بازخوانی بخشی از تاریخ ایران، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ملایر و تقویت جایگاه این شهرستان در گردشگری فرهنگی کشور باشد.

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