به گزارش میراث آریا، نادر زینالی با اشاره به درگذشت یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته و استاد پیشکسوت دانشگاه تهران، اظهار کرد: او از پژوهشگرانی بود که عمر علمی خود را صرف مطالعه دوران پیش از تاریخ، بررسی روند شکل‌گیری جوامع پیچیده و شناخت تمدن‌های باستانی کرد. اهمیت کارنامه‌اش، علاوه بر کاوش‌های میدانی، در تلاش برای تحلیل علمی یافته‌ها و تبیین جایگاه محوطه‌های باستانی ایران در مطالعات تاریخی و تمدنی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: یکی از بخش‌های مهم فعالیت‌های مجیدزاده در استان البرز، سرپرستی کاوش‌های محوطه باستانی ازبکی در محدوده شهرستان نظرآباد بود. این کاوش‌ها از سال ۱۳۷۷ آغاز شد و در شش فصل ادامه یافت. پژوهش‌های انجام‌شده در این محوطه، شواهد ارزشمندی از توالی استقرارهای انسانی و تحولات فرهنگی در بخش مرکزی فلات ایران به دست داد و زمینه مطالعات بیشتر درباره پیشینه تاریخی این منطقه را فراهم کرد.

او بیان کرد: اهمیت تپه ازبکی در تنوع آثار و لایه‌های فرهنگی آن نهفته است؛ مجموعه‌ای که مطالعه آن امکان بررسی دوره‌های مختلف زندگی جوامع انسانی، تحولات معماری و تغییرات فرهنگی را فراهم می‌کند. انتشار نتایج این کاوش‌ها در قالب گزارش‌ها و آثار پژوهشی نیز بخشی از خدمات علمی مجیدزاده بود که به ثبت و انتقال یافته‌های باستان‌شناسی این محوطه کمک کرد.

زینالی با اشاره به دیگر فعالیت‌های این استاد فقید بیان کرد: مجیدزاده پیش از فعالیت در ازبکی، در کاوش‌های تپه چغامیش خوزستان مشارکت داشت و سرپرستی کاوش‌های تپه قبرستان در دشت قزوین را نیز بر عهده گرفت. مطالعات او در تپه قبرستان، از جمله درباره این محوطه به‌عنوان یکی از مراکز مهم تولید و فعالیت‌های صنعتی در آغاز شهرنشینی در فلات مرکزی ایران، در گسترش مباحث علمی باستان‌شناسی کشور سهم داشت.

این مسئول با اشاره به پژوهش‌های مجیدزاده در جنوب شرق ایران گفت: کاوش‌هایش در حوزه هلیل‌رود و محوطه کنار صندل جیرفت، از دیگر بخش‌های شاخص کارنامه حرفه‌ای اوست. این مطالعات موجب شد اهمیت یافته‌های باستانی جیرفت و ظرفیت این منطقه برای بازنگری در شناخت تمدن‌های کهن، بیش از پیش مورد توجه جامعه علمی قرار گیرد. تأکید مجیدزاده بر اهمیت این یافته‌ها، زمینه طرح پرسش‌های تازه‌ای درباره ارتباطات فرهنگی و روند شکل‌گیری تمدن‌ها در ایران باستان را فراهم کرد.

زینالی همچنین به فعالیت‌های دانشگاهی و تألیفات این باستان‌شناس اشاره کرد و افزود: مجیدزاده پس از تحصیل در دانشگاه تهران، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه شیکاگو گذراند و پس از بازگشت به ایران، در گروه باستان‌شناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران به تدریس و پژوهش پرداخت. آثار علمی او در زمینه تاریخ و تمدن بین‌النهرین، تاریخ ایلام و روش‌های کاوش باستان‌شناسی نیز بخشی از میراث علمی اوست.

او خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های مهم در حوزه میراث فرهنگی، پاسداری از دستاوردهای پژوهشگرانی است که با کاوش، مطالعه و مستندسازی، امکان شناخت دقیق‌تر گذشته را فراهم کرده‌اند. حفظ محوطه‌هایی مانند تپه ازبکی، مستندسازی نتایج کاوش‌های پیشین و فراهم کردن زمینه برای ادامه پژوهش‌های تخصصی، ضرورتی است که ارزش علمی فعالیت‌های باستان‌شناسانی چون یوسف مجیدزاده را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان البرز در پایان گفت: نام یوسف مجیدزاده در تاریخ باستان‌شناسی ایران با تلاش برای شناخت و معرفی محوطه‌های مهم کشور گره خورده است و دستاوردهایش و در البرز، قزوین، خوزستان و جیرفت، بخشی از سرمایه علمی و فرهنگی ایران است.

انتهای پیام/