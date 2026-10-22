جشنواره «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در میامی برگزار شد/ تأکید بر توسعه گردشگری و احیای آثار تاریخی شهرستان میامی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: جشنواره گردشگری «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سمنان، فرماندار شهرستان میامی، مسئولان محلی، هنرمندان، فعالان گردشگری و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی در کاروانسرای ثبت جهانی میامی برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی شهرستان میامی، آشنایی بیشتر گردشگران با میراث ارزشمند تاریخی و آیین‌های بومی و ایجاد فضایی شاد و خانوادگی از مهم‌ترین اهداف این رویداد بوده است.

او بیان کرد: در این جشنواره، غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات، نمایشگاه‌های تخصصی عکس، برنامه‌های معرفی فرهنگ بومی، اجرای گروه‌های آیینی و سنتی، موسیقی سنتی، نمایش چوب‌بازی و مسابقات همراه با جوایز ویژه برگزار شد تا بازدیدکنندگان ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و هنری، با جاذبه‌ها، آداب‌ورسوم و توانمندی‌های فرهنگی منطقه بیشتر آشنا شوند.

در ادامه جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان نیز با تأکید بر جایگاه ویژه شهرستان میامی در حوزه میراث جهانی اظهار کرد: از میان شش کاروانسرای ثبت جهانی استان سمنان، سه کاروانسرا در شهرستان میامی قرار دارد که این ظرفیت ارزشمند، فرصت مناسبی برای معرفی میراث تاریخی منطقه در سطح ملی و بین‌المللی و جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به اهمیت کاروانسرای میاندشت به‌عنوان بزرگ‌ترین کاروانسرای ایران، افزود: این مجموعه تاریخی با برخورداری از بخش‌هایی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی، از جمله صفویه و قاجاریه، از ظرفیت‌های برجسته گردشگری شهرستان میامی به شمار می‌رود و معرفی شایسته آن می‌تواند به تقویت جایگاه استان سمنان در گردشگری تاریخی و فرهنگی کمک کند.

او همچنین مسجد جامع فرومد شهرستان میامی را از آثار شاخص معماری تاریخی ایران دانست و اعلام کرد: این بنا در مسیر ثبت جهانی است و امیدواریم در پرونده مساجد ایرانی در سال ۲۰۲۸ میلادی این اتفاق خوب را شاهد باشیم.

تاجیک با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با میراث فرهنگی تصریح کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری در کنار آثار تاریخی، علاوه بر معرفی جاذبه‌های منطقه، در تقویت نشاط اجتماعی، افزایش مشارکت مردم در پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت هویت بومی نقش مؤثری دارد. آشنایی دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها با آثار تاریخی و شخصیت‌های برجسته هر منطقه نیز می‌تواند فرهنگ حفاظت از میراث ارزشمند کشور را در نسل‌های آینده استمرار بخشد.

عباس صائمی، رئیس شورای اسلامی شهر میامی، نیز با اشاره به وجود سه کاروانسرای ثبت جهانی در این شهرستان شامل کاروانسرای میامی، کاروانسرای عباس‌آباد و کاروانسرای میاندشت، این آثار را از سرمایه‌های ارزشمند تاریخی منطقه دانست و بر ضرورت احیا، مرمت و بهره‌برداری اصولی از آن‌ها تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر میامی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان، از جمله آرامگاه ابن‌یمین، شاعر نامدار قرن هشتم، و آرامگاه شیخ حسن جوری، از چهره‌های مرتبط با قیام سربداران، اظهار کرد: معرفی مجموعه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی میامی می‌تواند به غنای مسیرهای گردشگری شهرستان و افزایش ماندگاری مسافران کمک کند.

او با اشاره به وضعیت کاروانسرای تاریخی واقع در محدوده شهری میامی، خواستار بررسی راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف مدیریت و بهره‌برداری از این بنا شد و پیشنهاد کرد زمینه واگذاری مدیریت آن از اداره اوقاف به شهرداری میامی یا بخش خصوصی واجد شرایط فراهم شود تا با مرمت، سامان‌دهی و مدیریت اصولی، امکان استفاده بهتر از این ظرفیت تاریخی فراهم شود.

صائمی همچنین قرار گرفتن میامی در مسیر تردد زائران حرم مطهر امام رضا(ع) را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای معرفی آثار تاریخی، ایجاد زمینه مناسب برای توقف و بازدید مسافران و تقویت خدمات گردشگری می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش سهم شهرستان از منافع اقتصادی گردشگری منجر شود.

احمد خرم، فرماندار شهرستان میامی، نیز با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی و فرهنگی منطقه، خواستار تخصیص اعتبارات ملی برای مرمت آثار تاریخی، تعیین تکلیف وضعیت کاروانسراهای میامی و عباس‌آباد و فراهم شدن زمینه بازگشایی کاروانسرای میاندشت شد.

فرماندار شهرستان میامی با اشاره به وسعت حدود هشت‌هزار و ۵۰۰ کیلومترمربعی شهرستان و تنوع اقلیمی آن افزود: مناطق مختلف میامی، از نواحی گرم‌تر تا ارتفاعات کالپوش، در کنار کوهستان‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها، آثار تاریخی، کاروانسراها و شخصیت‌های برجسته فرهنگی، مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های گردشگری را در خود جای داده‌اند.

او تصریح کرد: زیستگاه‌های طبیعی منطقه و گونه‌های ارزشمندی همچون یوزپلنگ آسیایی، از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که با برنامه‌ریزی اصولی می‌توانند در توسعه گردشگری پایدار شهرستان نقش‌آفرین باشند.

خرم با بیان اینکه گستردگی آثار تاریخی شهرستان، حفاظت و مرمت آن‌ها را فراتر از توان اعتبارات محلی قرار داده است، تصریح کرد: اختصاص اعتبارات ملی و حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی و فراهم کردن زمینه احیای آن‌ها ضروری است.

فرماندار شهرستان میامی همچنین تعیین تکلیف نحوه مدیریت و بهره‌برداری از کاروانسراهای میامی و عباس‌آباد را از مطالبات مهم شهرستان برشمرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن این بناها تحت مدیریت اوقاف، حل مسائل مرتبط با آن‌ها نیازمند پیگیری در سطح ملی است. شهرداری میامی نیز برای مشارکت در احیا و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها آمادگی دارد و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی می‌توان از این آثار در مسیر توسعه گردشگری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی استفاده کرد.

او بازگشایی کاروانسرای میاندشت را از دیگر مطالبات شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت این مجموعه تاریخی در مسیر عبور مسافران و زائران مشهد مقدس، تعیین تکلیف وضعیت بهره‌برداری از آن می‌تواند زمینه تبدیل این اثر به محلی مناسب برای توقف و استراحت مسافران و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت گردشگری منطقه را فراهم کند.

خرم همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و حمایت از کسب‌وکارهای محلی تأکید کرد و گفت: برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی به‌تنهایی برای دستیابی به توسعه اقتصادی کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی مناسب، ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و جذب سرمایه‌گذار، زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌مندی مردم از منافع این ظرفیت‌ها فراهم شود.

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