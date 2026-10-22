به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسلم شجاعی شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در جشنواره گردشگری «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در کاروانسرای تاریخی میامی، با قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، توسعه گردشگری را فرصتی برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی دانست.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه گردشگری در اقتصاد جهانی اظهار کرد: این صنعت با ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی و ارزآوری می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی کمک کند و بهره‌برداری اصولی از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز زمینه می‌دهد منافع اقتصادی حاصل از این ظرفیت‌ها در جوامع محلی جریان پیدا کند.

او با قدردانی از فعالان گردشگری استان سمنان و اشاره به دشواری‌های فعالیت در این حوزه افزود: استمرار فعالیت کسب‌وکارهای گردشگری و حفظ فرصت‌های اشتغال در شرایط اقتصادی موجود اهمیت زیادی دارد و معرفی هدفمند ظرفیت‌های بومی می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند.

شجاعی در ادامه، برندسازی را از الزامات معرفی میامی در بازارهای داخلی و خارجی برشمرد و گفت: برای شناساندن این شهرستان به ایران و جهان، ابتدا باید هویت متمایز گردشگری آن را شناسایی کنیم و بر سرمایه‌هایی تمرکز داشته باشیم که ریشه در تاریخ، فرهنگ و زندگی مردم منطقه دارند.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به عنوان جشنواره «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» تصریح کرد: این عنوان ظرفیت مناسبی برای معرفی میراث تاریخی منطقه دارد، اما برای شکل‌گیری یک برند گردشگری ماندگار باید از محوری فراگیرتر استفاده کرد که بتواند کاروانسراها، آثار تاریخی، فرهنگ بومی و دیگر جاذبه‌های میامی و استان سمنان را به یکدیگر پیوند دهد.

او جاده ابریشم را یکی از محورهای مهم برای تحقق این هدف دانست و افزود: این مسیر تاریخی می‌تواند زمینه معرفی یکپارچه ظرفیت‌های گردشگری میامی و استان سمنان را فراهم کند و ارتباط مؤثرتری میان جاذبه‌های منطقه و گردشگران کشورهای مختلف به وجود آورد، مشروط بر اینکه دستگاه‌های اجرایی از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، فرمانداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و محیط‌زیست درباره یک هویت مشترک به توافق برسند و برنامه‌ای منسجم برای معرفی منطقه تدوین کنند.

شجاعی با اشاره به عضویت سمنان در اتحادیه شهرهای جهانی جاده ابریشم در سال ۱۴۰۲، این ظرفیت را فرصتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و معرفی جاذبه‌های استان دانست و اظهار کرد: با تدوین محتوایی منسجم و شناسایی هویت گردشگری منطقه، می‌توان از ظرفیت این شبکه برای معرفی میامی و ارتباط با بازارهای هدف گردشگری بهره گرفت.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین تولید محتوای تصویری و تبلیغاتی باکیفیت و چندزبانه را برای معرفی بین‌المللی جاذبه‌های منطقه ضروری دانست و گفت: تهیه تصاویر حرفه‌ای از کاروانسراها، آثار تاریخی و ویژگی‌های فرهنگی میامی و تولید محتوایی متناسب با مخاطبان خارجی می‌تواند شناخت گردشگران از این شهرستان را افزایش دهد و زمینه حضور بیشتر آنان را فراهم کند.

او افزود: معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگ بومی و پیشینه نام میامی می‌تواند انگیزه سفر به این منطقه را تقویت کند و در کنار آن، توجه به زیرساخت‌های موردنیاز و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری، امکان بهره‌مندی مردم از منافع اقتصادی گردشگری را افزایش می‌دهد.

شجاعی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی»، بر تداوم چنین رویدادهایی در دیگر نقاط استان و معرفی گسترده‌تر آثار تاریخی سمنان تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت مسجد جامع فرومد و دیگر آثار ارزشمند منطقه، پیگیری پرونده‌های ثبت جهانی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول را در مسیر معرفی جایگاه تاریخی و گردشگری میامی در سطح ملی و بین‌المللی ضروری دانست.

انتهای پیام/