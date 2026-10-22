به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حبیب عفری امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در جشنواره نخل و تالاب و برگزاری آیین شکرانه برداشت خرمای شادگان که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، هیأت همراه او و جمعی از مسئولان استانی و محلی در سالن همایش‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و تلاش‌های مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی شهرستان اظهار کرد: شادگان به‌عنوان سرزمین نخل از ظرفیت ارزشمند تولید خرما برخوردار است و برخورداری از ظرفیت گسترده نخیلات مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و همه مجموعه‌های مرتبط را در زمینه حمایت از کشاورزان، افزایش بهره‌وری توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای محصول خرما دوچندان می‌کند.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه حل مشکلات کشاورزان و نخلداران نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است ابراز کرد: هدف از برگزاری این آیین تنها شکرگزاری برای برداشت محصول نیست بلکه باید از این فرصت برای طرح مسایل و مطالبات کشاورزان بررسی چالش‌های موجود و دستیابی به راهکارهای عملی برای بهبود شرایط تولید و معیشت آنان استفاده کرد.

رئیس شورای کشاورزی شادگان با اشاره به پیگیری طرح انتقال آب از کارون به رودخانه جراحی خاطرنشان کرد: تامین پایدار آب از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی شهرستان است و اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط آبی، تقویت نخیلات و رونق فعالیت‌های کشاورزی شادگان داشته باشد. این موضوع با پیگیری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در مسیر مطالعات، تامین اعتبارات و پیشبرد مراحل اجرایی قرار گرفته است.

او با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره نخل و تالاب، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی شادگان دانست و خواستار بهره‌گیری از توان رسانه‌ها برای معرفی هر چه بهتر قابلیت‌های شهرستان و جلب حمایت مسئولان ملی و استانی از طرح‌های توسعه‌ای منطقه شد.

عفری‌ گفت: با برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مطالبات کشاورزان در ادامه این رویداد و با مشارکت مسئولان کشوری و استانی، تصمیمات مؤثر و عملی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و تقویت جایگاه خرمای شادگان اتخاذ شود.

انتهای پیام/