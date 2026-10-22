تأکید بر تسریع صدور اسناد مالکیت آثار تاریخی و فرهنگی استان بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در نشست مشترک محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نصرالله ابراهیمی مدیرکل متبوع، موضوع پیگیری و تسریع در صدور اسناد مالکیت آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به تعدد آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی در استان بوشهر، این ظرفیت ارزشمند را فرصتی مهم برای معرفی پیشینه تاریخی، تقویت هویت فرهنگی و توسعه گردشگری استان دانست و بر ضرورت صیانت از این آثار و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت آن‌ها تأکید کرد.

محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان، اظهار کرد: همکاران این اداره‌کل آمادگی دارند امور مربوط به نقشه‌برداری و اقدامات ثبتی مورد نیاز برای صدور اسناد مالکیت آثار تاریخی و فرهنگی را به‌صورت رایگان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

او افزود: همکاری و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌تواند زمینه تسریع در تعیین تکلیف ثبتی آثار تاریخی و فرهنگی استان را فراهم کند و گامی مؤثر در جهت حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند باشد.

در ادامه این نشست، مقرر شد مسجد جامع بردستان، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مساجد استان بوشهر، و مجموعه موزه رئیسعلی دلواری در اولویت صدور اسناد مالکیت قرار گیرند.

همچنین مقرر شد به‌منظور پیگیری مستمر و تسریع در صدور اسناد مالکیت سایر آثار تاریخی و فرهنگی استان، کارگروه تخصصی مشترکی با حضور معاونان دو اداره کل تشکیل شود تا ضمن بررسی وضعیت ثبتی آثار، اقدامات لازم برای انجام نقشه‌برداری، تکمیل مستندات و صدور اسناد مالکیت در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری شود.

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