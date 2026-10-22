به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۳۰ مهر، در نشست با اعضای هیئت‌مدیره انجمن اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان همدان، مسائل و چالش‌های این حوزه را بررسی و بر اهمیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق گردشگری استان تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به جایگاه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در صنعت گردشگری، اظهار کرد: این واحدها می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، بومی و محلی، غنی‌تر شدن تجربه سفر گردشگران و تقویت پیوند میان گردشگری و ظرفیت‌های جوامع محلی نقش موثری ایفا کنند، ازاین‌رو، توجه به مسائل و نیازهای فعالان این بخش و تلاش برای رفع موانع پیش‌روی آن‌ها اهمیت دارد.

او با تاکید بر اهمیت تعامل میان متولیان دولتی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، خاطرنشان کرد: گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل میدانی و بررسی راهکارهای متناسب با نیازهای فعالان گردشگری را فراهم می‌کند.

اکبری تصریح کرد: تقویت این تعاملات می‌تواند در مسیر بهبود شرایط فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری استان نقش‌آفرین باشد.

در این نشست، مسائل و چالش‌های فعالان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطرح شد و حاضران درباره راهکارهای افزایش تاب‌آوری این واحدها و تقویت زمینه‌های پایداری فعالیت آن‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در حاشیه این نشست، هیئت‌مدیره انجمن اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان همدان، کتاب «جاذبه‌های گردشگری ایران» را به امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان که مهمان استان همدان بود، اهدا کرد.

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